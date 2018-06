Le coup d'envoi de la Coupe du monde en Russie est donné jeudi 14 juin. Le pays organisateur affronte l'Arabie Saoudite lors du match d'ouverture. Les spectateurs attendent beaucoup des joueurs de football après quatre ans d'attente. Dès vendredi, la compétition va prendre un autre tournant où trois à quatre rencontres se disputeront chaque jour. Franceinfo vous propose de redécouvrir les plus beaux buts qui ont marqué la compétition au fil des années.

Des buts qui ont marqué l'histoire

La rétrospective commence en 1970 avec un magnifique but de Carlos Alberto (Brésil). En 1978, c'est Téofilo Cubillas (Pérou) qui laisse sa marque sur le Mondial. La Coupe du monde 1982 sera marquée par les buts d'Eder (Brésil) et Didier Six (France). Diego Maradona (Argentine) s'illustrera pour sa part lors de la Coupe du monde 1986, tout comme Manuel Nagrete (Mexique). En 1994, ce sera au tour de Roberto Baggio (Italie), en 1994, de Jürgen Klinsmann (Allemagne) et de Michael Owen (Angleterre) en 1998. Outre Zinédine Zidane, Dennis Bergkamp (Pays-Bas) a marqué la compétition en 1998.