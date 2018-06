Coupe du monde :  les Français prêts pour le match des tribunes face aux Argentins

Pour les supporters français en déplacement à Kazan (Russie) samedi 30 juin, l'objectif est de dire au revoir aux Argentins à la fin du huitième de finale. "Messi va rentrer chez lui", déclare un supporter français. Face à ces quelques Français chambreurs, les Argentins sont comme chez eux dans les rues de Kazan. Ils seront 15 000 cet après-midi, contre seulement 5 000 Français.

"Ce n'est pas gagné"

Certains supporters français sont moins confiants. "Ce n'est pas gagné, on n'est pas confiants. Mais l'Argentine n'a pas non plus été excellente, donc on a un petit espoir", confie pour sa part un autre homme. Qui fera la différence côté français : Griezmann ou Mbappé ? En entendant les supporters français présents en Russie pour l'occasion, c'est apparemment N'Golo Kanté qui est aujourd'hui le plus attendu pour faire gagner les Bleus.