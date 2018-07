Coupe du monde : les Français derrière les Bleus

"On est en demi, on est en demie !" À Strasbourg, les supporteurs français réunis sur une terrasse de bar ont fait exploser leur joie." Il y a quatre ans, j'étais tellement frustré suite à l'élimination des Bleus en quart de finale. On a conjuré leur sort, on est en demi-finale", lance un supporteur français. "C'est notre Coupe du monde 1998 à nous. Elle est pour nous", s'exclament d'autres supporteurs, arborant fièrement le maillot de l'équipe de France.

" Je ne sais pas encore. Mais je bouge pas pour l'instant, ça c'est sûr", explique une jeune femme, partie faire ses courses au supermarché. Comme beaucoup d'autres clients, elle s'est arrêtée au rayon des téléviseurs pour suivre le match. Dans les jardins de l'Élysée (Paris), Emmanuel Macron a également assisté à la victoire des Bleus, entourés de supporteurs. Le président français va désormais rejoindre la Russie pour assister à la demi-finale de l'équipe de France mardi 10 juillet face à la Belgique ou au Brésil.

