Coupe du Monde : les Bleus de retour à Istra

Les Bleus n'ont pas convaincu contre le Danemark (0-0) mardi 26 juin. Si l'équipe de France est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde et qu'elle a terminé en tête de son groupe, les Français ont laissé une mauvaise impression sur le terrain. "Ils ont forcément entendu les critiques formulées à leur encontre, mais le staff tente de positiver", explique le journaliste de France 3 Josselin Debraux en direct d'Istra. "Ici l'équipe de France est complètement dans sa bulle. On est dans le centre d'entrainement des Bleus, à 75 kilomètres de Moscou, en pleine forêt, loin du tumulte médiatique", précise-t-il.

Quartier libre et moment en famille

Après les trois matchs de poule, les membres de l'équipe de France ont le droit de décompresser avant d'attaquer les choses sérieuses de la compétition. "Le programme des Bleus depuis hier est un quartier libre et les Français profitent de leurs proches, explique Josselin Debraux. Mais la famille des joueurs va repartir dès cet après-midi et il sera déjà temps de penser à ces huitièmes de finale. Il y aura un entrainement prévu à 17 heures et samedi ce match contre l'Argentine. On saura enfin ce que vaut vraiment cette équipe de France 2018", conclut le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT