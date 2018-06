Coupe du monde : le maillot des Bleus déjà en rupture de stock

C'est ce qu' a annoncé le président de la Fédération française Noël Le Graët sur BFMTV. "On est devant le Brésil en nombre de maillots vendus", a-t-il affirmé.

Les Bleus ont la cote dans les rayons. Noël Le Graët s'est en effet félicité du succès du maillot de l'équipe de France, fabriqué par Nike, pour la Coupe du monde. La tunique se vend comme des petits pains à une semaine du début de la compétition. Le président de la Fédération française, Noël Le Graët, était l'invité de BFMTV, vendredi 8 juin.

"Nous sommes en rupture totale dans le monde entier ce qui est dramatique", a-t-il déclaré."Les maillots se sont vendus en masse comme ce n’est pas possible au mois de mars et d’avril. On est devant le Brésil en nombre de maillots vendus. Dès que le maillot bleu arrive dans un magasin, il est vendu."