Coupe du monde : la fête des Français à Moscou

"Champions du monde, champions du monde" ! C'est un refrain entêtant qui résonne dimanche 15 juillet dans l'ambassade de France à Moscou. Après avoir tremblé, les supporters tricolores savourent le succès total de leur campagne de Russie. "C'est un vrai souvenir inoubliable, un beau Mondial. C'était génial", confie un fan des Bleus déguisé en Napoléon.

Une page se tourne et dans les cœurs des supporters, Zidane est maintenant rejoint par Mbappé. À la sortie du stade de Moscou, les Français peuvent exulter, quel que soit leur âge. "J'ai regardé tous les matchs de la France et je sentais qu'elle allait gagner. Je suis fier", affirme un enfant au micro de France 3. Avec cette génération jeune et talentueuse, les supporters se sont déjà donné rendez-vous dans quatre ans au Qatar pour défendre leur titre.

