Coupe du monde : carton rouge pour le photomontage de la Fédération française de foot

De nombreux internautes se sont amusés à décortiquer la photo officielle de la liste des 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps. Et ils ont remarqué quelques "Photoshop fails".

Adil Rami avec un bras noir, Nabil Fekir sur une vieille photo... Les incohérences graphiques de la liste des 23 joueurs de l'équipe de France sélectionnés pour la Coupe du monde ont fait le bonheur, jeudi 17 mai, des réseaux sociaux.

Notre équipe pour la Coupe du Monde #FiersdetreBleus #ListeDes23 pic.twitter.com/Wq2KGAYoQX — Equipe de France (@equipedefrance) 17 mai 2018

Certains internautes y ont même vu le signe que le meneur de jeu de l'Olympique lyonnais avait été choisi à la dernière minute pour pallier la blessure du Marseillais Dimitri Payet.

Mdrrr la tete de fekir rajouter avc photoshop , rami qui est noir , mort ces n'importe quoi https://t.co/CKaz1uhufr — CaptainBillon (@CaptainBillon) 17 mai 2018

@Sir_Elias_ t'en penses quoi de la tête de Fekir posé sur le tronc de Payet ? Et mercéé photoshop pic.twitter.com/3zOYkCPVeE — Nicolas Durdilly (@NicolasDurdilly) 17 mai 2018

Analysons la photo ensemble :

- La tête de Fekir est bizarre. Il n'est pas comme ça depuis un moment.

Sa tête est la tête qu'il avait en 2014.

Il y a un coup de Photoshop, à la base il ne devait donc pas être pris (cc blessure Payet hier)



- Adil Rami a un corps noir



https://t.co/Wxt2GdOkh6 — Am's Mah (@AlgolLyo) 17 mai 2018

D'après nos informations, la réalité est plus prosaïque : les nouveaux maillots de l'équipe de France ont été livrés en mars. Lors de ce rassemblement, tous les joueurs présents ont été photographiés avec leur nouvelle tunique. Il a bien fallu trouver une solution pour Nabil Fekir, Adil Rami, Steven N'Zonzi et Benjamin Mendy, non sélectionnés pour ces deux matchs.