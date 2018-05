Coupe du monde 2018 : le PSG "ne souhaite pas interférer" entre Rabiot et l'équipe de France

Le club s'est exprimé dans un communiqué, vendredi, après la publication de la lettre ouverte du joueur qui explique pourquoi il refuse d'être suppléant de l'équipe de France en vue du Mondial en Russie.

Le PSG botte en touche. Adrien Rabiot a expliqué, vendredi 25 mai, dans une lettre ouverte les raisons de son refus de figurer sur la liste des suppléants de l'équipe de France en vue du Mondial de football en Russie. Dans ce courrier, le milieu de terrain du PSG fait valoir son expérience et son palmarès. "J'ai joué avec mon club, le PSG, un grand d'Europe, 88 matchs dont 13 en Ligue des Champions, marqué 9 buts et j'ai été récompensé par sept trophées", relève-t-il.

"Un élément majeur de notre effectif professionnel", écrit le PSG

"Le Club tient à souligner le lien particulier qu’il nourrit avec un joueur arrivé au centre de formation en 2010 et qui a ensuite gravi avec talent et caractère tous les échelons jusqu’à devenir un élément majeur de notre effectif professionnel", écrit le PSG dans un communiqué publié peu après la lettre ouverte d'Adrien Rabiot. Et d'ajouter : "Adrien représente l’un des porte-drapeaux les plus brillants du système de formation de notre Club."

Mais le PSG tient à garder ses distances avec la polémique et "ne souhaite pas interférer dans un dossier qui concerne avant tout un joueur et la sélection à laquelle il est rattaché".