DIRECT. France-Australie : les Bleus sont à l'échauffement, regardez notre édition spéciale

Ce qu'il faut savoir

Top départ pour les Bleus ! Deux jours après l'ouverture de la Coupe du monde 2018, l'équipe de France de Didier Deschamps débute son Mondial en affrontant l'Australie, samedi 16 juin à Kazan (Russie) à 12h (heure française). Emmenés par le chouchou des supporters, Antoine Griezmann, les Bleus, vice-champions d'Europe en titre, visent officiellement le dernier carré du tournoi. Mais vingt ans presque jour pour jour après la victoire "à la maison", beaucoup rêvent d'une deuxième étoile. Un objectif qui passe d'abord par une première victoire, samedi midi ! Match à suivre, bien sûr, en direct minute par minute sur franceinfo.

Le trio Griezmann-Mbappé-Dembélé aligné d'entrée de jeu. Les noms des onze titulaires qui vont débuter la rencontre ont été officiellement révélés à une heure de la rencontre. Sans surprise, Didier Deschamps a choisi d'aligner en attaque le jeune et talentueux trio formé par Antoine Griezmann (27 ans), Kylian Mbappé (19 ans) et Ousmane Dembélé (21 ans).

Les Bleus sont arrivés au stade. Peu avant 10 heures du matin (heure française), les Français ont quitté leur hôtel pour rejoindre en bus la Kazan Arena, où ils sont arrivés une vingtaine de plus tard. Après un passage par les vestiaires, ils ont débuté leur échauffement vers 11h15.

Un modeste adversaire en guise de mise en bouche. Avant de viser le dernier carré voire la victoire suprême, il va falloir faire le travail contre la modeste équipe d'Australie, 36e au classement Fifa et dernière de sa poule, avec trois défaites, lors du dernier Mondial au Brésil. Pour Didier Deschamps, l'Australie une équipe "bien organisée", et il faudra se méfier de deux joueurs en particulier : Tom Rogic et Andrew Nabbout.

"La boule au ventre". Face aux Australiens, le gardien et capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, s'attend à un "combat" contre une équipe regroupée derrière. "Le plus important, c'est l'énergie qu'on dégage et l'agressivité qu'on va mettre sur le terrain, dans les duels", a-t-il prévenu du haut de ses 98 sélections. Lloris a aussi mis en garde la jeune garde française de la pression qui l'attend jusqu'au coup d'envoi du match, en évoquant un mélange "d'excitation" et de "petite boule au ventre".