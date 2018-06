Coupe du monde 2018 : ces 17 tweets qui nous ont fait rire pendant France-Australie

L'équipe de France s'est imposée dans la douleur face à l'Australie pour son premier match de la Coupe du monde. Une performance laborieuse qui a inspiré les internautes.

Ouf ! Au terme d'un match accroché et laborieux, l'équipe de France de football s'est imposée, samedi 16 juin, face à l'Australie (2-1) pour son entrée dans la Coupe du monde. Malmenés, les Bleus ont dû compter sur un pénalty d'Antoine Griezmann et un but un peu chanceux de Paul Pogba pour dominer les Socceroos.

>> Ce qu'il faut retenir de la laborieuse victoire des Bleus face à l'Australie

Jeux de mots, mauvaise foi et photomontage : franceinfo a compilé les 17 meilleurs tweets lus cette après-midi.

Celui qui a trouvé un joli jeu de mots

La Russie connaissait le KGB. Aujourd’hui, elle va découvrir la K(ylian)G(riezmann)D(embélé). #CM2018 #FRAAUS pic.twitter.com/yUhR0ZJ0FF — Martin Mosnier (@MM_eurosportfr) 16 juin 2018

Celui qui tente de se rassurer

On va pas perdre contre un pays ou le sport national est le Cricket #FRAAUS — L'interiste (@L_interiste_) 16 juin 2018

Celui qui a percé le secret de Deschamps

Pogba-Tolisso-Kante au milieu, Mbappé-Dembele-Griezmann devant et Pavard-Hernandez titulaires.



En fait Didier Deschamps c’est un Twitto, il a fait exactement ce que ça lui réclamait sur ce réseau — Julien Choquet (@JulienChoquet) 16 juin 2018

Celui qui s'est trompé de sport

Ils sont perdus les australiens, habituellement quand ils jouent contre la France, les mecs sont pas foutus de faire 3 passes et y'a Bastareaud pour concasser tout le monde au milieu. #FRAAUS — Pierre F (@pierre_far) 16 juin 2018

Celui qui n'a pas aimé la pelouse

Pour la pelouse ils ont voulu recréer la désert australien #fraaus #CM2018 #EquipeDeFrance — Loïc Bisson (@loicbisson) 16 juin 2018

Celui qui s'est rappelé un mauvais souvenir

Quel con a mis la rediff de France-Roumanie 2008? #FRAAUS — Alexandre Pedro (@alexandrepedro) 16 juin 2018

Cet Australien qui l'a mauvaise

Surprised France don’t have more Olympic medals in diving after that performance #FRAAUS — Sam Groth (@SamGrothTennis) 16 juin 2018

"Je suis surpris que la France n'ait pas plus de médailles olympiques en plongeon après cette performance."

Ceux qui se sont moqués de Umtiti

Umtiti la main de dieu #FRAAUS — BallisLife ⚽ (@guyzo17) 16 juin 2018

Umtiti > Lebron James pic.twitter.com/4Ea1fX5fim — FIFA da Depressão (@fifa_depressao) 16 juin 2018

Celui qui s'ennuie

Là je pense à tous ceux qui comptaient les dodos avant le coup d'envoi de la #CM2018... Actuellement je lutte pour ne pas m'endormir. #FRAAUS — Guy Truite (@guytruite) 16 juin 2018

Celui qui tient les annales technologiques du football

La France, premier pays à marquer un but avec la goal-line technology, premier pays à choper un péno avec l’arbitrage vidéo. Une vraie nation de pionniers — Jean-Marie Pottier (@jmpottier) 16 juin 2018

Celui qui regrette Giroud

Six ans tournés vers un même objectif: nous faire réclamer Giroud sur le terrain, et vite. Nous y voilà. Génie absolu de DD — J.Laloye/N.Beunaiche (@Zonemixte) 16 juin 2018

Celui qui trouve que Didier Deschamps a beaucoup de chance

Celui qui retourne sa veste

HAHAHAH je retire ce que j'ai dit sur Pogba #FRAAUS — Nadim Bayeh (@NadimBayeh_) 16 juin 2018

