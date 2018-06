Coupe du monde : ce qu'il faut retenir de la laborieuse victoire des Bleus face à l'Australie

Sans idées et trop timide, l'équipe de France a livré une mauvaise prestation face aux modestes Australiens. Sauvés par un lob de Paul Pogba, les hommes de Didier Deschamps vont devoir se ressaisir s'ils veulent nourrir des ambitions dans ce Mondial.

Que ce fut besogneux ! Les Bleus ont assuré le minimum syndical lors de leur entrée en lice dans cette Coupe du monde 2018 en dominant l'Australie (2-1), samedi 16 juin à Kazan (Russie). Antoine Griezmann a d'abord transformé un pénalty (58e) mais Samuel Umtiti a ensuite commis une main dans la surface, offrant un pénalty à l'Australie, transformé par Mile Jedinak (62e). Bien servi par Olivier Giroud, Paul Pogba a finalement délivré les siens d'un joli lob (81e).

Les hommes de Didier Deschamps ont péniblement vaincu les "Socceroos", malgré une formation tournée vers l'offensive et la jeunesse. Âgé de 19 ans et 6 mois, Kylian Mbappé est ainsi devenu le plus jeune membre de l'équipe de France à jouer lors d'une Coupe du monde. Mais la prestation des Bleus est globalement décevante.

L'homme du match : Paul Pogba, le sauveur

Manque de mouvement, absence d'occasions... A dix minutes de la fin du match, les supporters français ruminaient leur frustration dans une fin de match aux allures de marécage australien. Plutôt discret jusqu'ici, Paul Pogba a alors surgi pour lober Mathew Ryan, le gardien australien, d'une jolie frappe (81e). Le ballon a rebondi dans la cage avant de ressortir, mais il a bien franchi la ligne. Ce but du milieu français a finalement délivré des Bleus en bien fâcheuse posture et permis de sauver les apparences.

Paul Pogba inscrit le second but de l'équipe de France face à l'Australie, samedi 16 juin à Kazan (Russie). (TORU HANAI / REUTERS)

Malgré son inexpérience avec les Bleus, Lucas Hernandez a parfaitement tenu son rang. Le défenseur français a réalisé une première mi-temps appliquée et a notamment remporté tous ses duels. Une prestation solide et rassurante, qui fait oublier les déboires physiques de Benjamin Mendy. Les attaquants ont globalement déçu, à l'image d'Ousmane Dembélé ou de Kylian Mbappé, et l'animation offensive des Bleus a été très insuffisante.

100% - Lucas Hernandez (7/7) a gagné tous les duels qu'il a disputés durant cette 1ère période face à l'Australie , plus que tout autre joueur. Soldat. #FRAAUS #CM2018 pic.twitter.com/bDvB8BvSeb — OptaJean (@OptaJean) 16 juin 2018

Les moments-clés avant le but de Paul Pogba

Hugo Lloris a sorti une très grande parade à la 18e minute, sur un coup franc australien dévié par Corentin Tolisso. Le gardien s'est parfaitement détendu sur sa ligne pour sauver les Bleus sur la première grosse occasion des Socceroos. Après un premier quart d'heure convaincant, les Français étaient alors dans un temps faible. Une ouverture du score australienne aurait sans doute plongé davantage les Bleus dans le doute.

Le gardien Hugo Lloris réalise un arrêt de grande classe lors de la rencontre contre l'Australie, samedi 16 juin à Kazan (Russie). (LUIS ACOSTA / AFP)

Autre fait marquant de cette rencontre, à la 55e minute. Antoine Griezmann part lancé vers le but australien sur une ouverture en profondeur de Paul Pogba, avant d'être rattrapé in extremis par un tacle de Joshua Risdon. Après un temps de flottement, l'arbitre a réclamé l'assistance vidéo et a désigné le point de pénalty, une première dans cette compétition. Antoine Griezmann n'a pas tremblé.

La joie a été de courte durée. Quelques minutes plus tard, Samuel Umtiti a été coupable d'une main dans la surface. Nouveau pénalty, cette fois pour l'Australie. Mile Jedinak a permis aux Socceroos d'égaliser (62e). "Des erreurs comme ça, ça arrive. Il faut vite passer à autre chose", a commenté le défenseur français après la rencontre, au micro de TF1.

Les chaussettes bleues : 4/10

Considérée comme "l'équipe à domicile", l'équipe de France a disputé la rencontre avec un maillot bleu, un short blanc... et des chaussettes bleues et non rouges. La raison ? Ces dernières auraient pu être confondues avec les chaussettes jaunes australiennes sur un écran de télévision en noir et blanc. Mais que les puristes se rassurent : les Bleus retrouveront des chaussettes rouges pour affronter le Pérou, jeudi prochain.

Premier match de l'équipe de France et première faute de goût : la France, qui avait retrouvé sa tenue historique bleu blanc rouge en matchs amicaux, joue dans des couleurs rappelant vaguement l'Italie. Ou l'Ecose. Super. #FRAAUS #CM2018 — Jean-Mathias Joly (@JeanMathiasJoly) 16 juin 2018

Le Comité de sauvegarde des couleurs historiques déplore l’absence de bas rouges dans la tenue française. — Cahiers du football (@cahiersdufoot) 16 juin 2018

La photo d'une première en Coupe du monde

L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) a été utilisée pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde, quand l'arbitre Andres Cunha a interrompu le jeu et visionné les images sur le bord du terrain pour donner un penalty à la France face à l'Australie. L'arbitre a attendu plusieurs secondes avant de courir vers le banc de touche, ce qui a laissé planer l'incertitude sur le terrain. La faute commise sur Antoine Griezmann est contestable, mais Andres Cunha a estimé que le tacle de Joshua Risdon était irrégulier, au grand soulagement des Bleus.

L'abitre uruguayen Andres Cunha visionne les images d'un tacle commis sur Antoine Griezmann avant d'accorder un pénalty à la France, samedi 16 juin à Kazan (Russie). (LUIS ACOSTA / AFP)

Lors de la rencontre entre le Portugal et l'Espagne, l'arbitre avait échangé quelques mots avec ses assistants sur le deuxième but de Diego Costa, sans toutefois visionner les images.

Le baromètre des prochains jours

Après cette prestation très décevante, les Bleus vont devoir rapidement se remettre en question avant la prochaine rencontre contre le Pérou, jeudi. "Il faut qu'on mette plus de rythme, de changement de rythme dans ce qui est l'accélération", commentait Didier Deschamps à la pause. Difficile de lui donner tort, d'autant que le sélectionneur n'a toujours pas trouvé la bonne combinaison tactique pour exploiter au mieux son effectif.