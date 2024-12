Football : 32 équipes, finale à New York, compétition controversée... Ce qu'il faut savoir sur le tirage au sort de la Coupe du monde des clubs

Une compétition supplémentaire qui fait grincer des dents. Malgré la grogne des joueurs, des ligues et les incertitudes financières autour de la compétition, les premiers contours de la très controversée Coupe du monde des clubs seront dévoilés lors du tirage au sort, jeudi 5 décembre, à Miami (19h). Cette nouvelle compétition, voulue par le président de la Fifa Gianni Infantino, aura lieu à l'été 2025.

32 équipes réparties en quatre chapeaux

Avec le sacre des Brésiliens de Botafogo en Copa Libertadores, samedi, on connait désormais les 32 équipes qui composeront les quatre chapeaux. On y retrouvera 12 équipes europénnes, six sud-américaines, quatre africaines, quatre asiatiques et quatre nord-américaines, une venue d'Océanie et l'Inter Miami de Lionel Messi pour représenter le pays-hôte.

Dans le chapeau 1, on retrouve notamment Manchester City, le Real Madrid et le PSG mais aussi trois clubs brésiliens (Flamengo, Palmeiras et Fluminense) et un club argentin (River Plate). Dans le chapeau 2, il y aura Chelsea ou la Juventus Turin, alors que dans le chapeau 3, on trouvera Al-Hilal, le club de Neymar, les Mexicains de Monterrey ou Boca Juniors. Enfin, le chapeau 4 présentera l'Inter Miami de Messi mais aussi des équipes très faibles sur le papier comme les Japonais d'Urawa Red Diamonds ou les Dubaïotes d'Al-Ain.

The pots are set for the #FIFACWC draw! 🔐 — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) December 3, 2024

Les huit groupes seront composés d'une équipe de chaque chapeau, mais la Fifa a annoncé que deux clubs d’une même confédération ou d'un même pays ne pourront pas s’affronter au premier tour, sauf pour les clubs européens. Les 16 clubs ayant fini aux deux premières places se qualifieront pour la phase à élimination directe, des huitièmes de finale à la finale, programmée au MetLife Stadium de New York, là où se déroulera celle de la Coupe du monde 2026.

Un format quadriennal à partir de 2025

Cette nouvelle compétition sera sur un format quadriennal. A partir de l'an prochain, elle aura donc lieu tous les quatre ans, entre l'Euro et la Coupe du monde. Gianni Infantino, qui rêve de voir la Fédération internationale se développer sur le segment potentiellement lucratif du football de clubs, a su passer outre l'opposition de l'UEFA pour imposer ce nouveau rendez-vous, prévu aux Etats-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025.

A un an du Mondial 2026 organisé aux USA, au Canada et au Mexique, il s'agira d'une répétition générale pour les Américains même si l'essentiel des rencontres se déroulera dans dix stades de la côte Est, les deux autres étant situés à Seattle et à Los Angeles.

Une compétition très controversée

La tenue de ce tournoi intervient dans un contexte d'opposition grandissante contre les cadences infernales dans le football. Après une plainte du syndicat mondial des joueurs (Fifpro) et l'Association européenne des ligues, plusieurs stars comme le Ballon d'Or espagnol Rodri, Virgil Van Dijk ou le Français Aurélien Tchouaméni ont même émis l'idée d'une grève pour protester contre l'accumulation des matchs.

Le président de la Fifa, qui s'appuie notamment sur le soutien de la puissante ECA (Association des clubs européens) dirigée par Nasser Al-Khelaifi, se défend en rappelant régulièrement que l'instance mondiale n'est responsable que d'une très faible part des rencontres des clubs.

Les zones d'ombre sur les recettes et retombées financières de la compétition commencent elles à s'alléger. Après l'échec des négociations pour un accord global avec la plateforme Apple TV de l'ordre d'un milliard d'euros, la Fifa a finalement trouvé un diffuseur avec DAZN, qui l'a annoncé mercredi. Concernant les sponsors, après le groupe chinois de téléviseurs et d'électronique Hisense et le brasseur belge AB InBev, la Fifa a annoncé mardi un partenariat avec Bank of America.