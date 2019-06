VIDEO. Mondial 2019 : Qui est Élise Bussaglia, la doyenne de l'équipe de France ?

Élise Bussaglia dispute sa troisième Coupe du monde. La doyenne de l'équipe de France est entrée en Division 1 dès l'âge de 15 ans dans le club de Saint-Memmie. Au début de sa carrière, elle est parvenue à combiner sa passion pour le football avec son métier d'institutrice. En effet, à 25 ans, alors joueuse pour le PSG, elle fait sa première rentrée comme professeure dans une école des Yvelines. "Je ne pouvais pas avoir le projet d'être une joueuse professionnelle parce qu'il n'y en avait pas. Il me fallait un métier à côté", raconte la footballeuse.

Une joueuse d'expérience

En juillet 2011, Élise Bussaglia inscrit un but décisif qui permet à l'équipe de France d'atteindre la demi-finale de la Coupe du monde. Aujourd'hui, après 19 ans de carrière, elle fait figure d'exemple pour ses coéquipières et pour toutes les personnes qui suivent son parcours. "Il y a de plus en plus de petites filles qui s'identifient à nous, même des petits garçons maintenant", remarque-t-elle. Avant d'enseigner à nouveau à l'école, il lui reste un objectif : décrocher la première place au Mondial 2019.