VIDEO. Etats-Unis : "C'est notre responsabilité de rendre le monde meilleur", lance la footballeuse Megan Rapinoe devant des milliers de supporters

C'est sous une pluie de confettis que des dizaines de milliers de New-Yorkais ont célébré, mercredi 10 juillet, le quatrième titre de championnes du monde des footballeuses américaines. Debout sur une remorque, la "Team USA" a fendu la foule au son des fanfares qui ont ouvert la route le long de Broadway.

Parties de l'extrême sud de Manhattan, les Américaines ont salué leurs fans, dont beaucoup portaient le maillot blanc des Stars and Stripes. Arrivées à l'Hôtel de Ville, plusieurs joueuses ont pris la parole. Dont l'incontournable Megan Rapinoe. "C'est notre responsabilité de rendre le monde meilleur, a déclaré la capitaine devant les supporters. C'est fou. C'est absolument fou. Il n'y a pas de mots". Avant d'ajouter qu'il n'y a "rien", "rien qui puisse mettre à mal ce groupe."

"This is my charge to everyone: We have to be better. We have to love more. Hate less. We got to listen more and talk less," Megan Rapinoe says. "It's our responsibility to make the world a better place." https://t.co/7LJHPDVRm9 pic.twitter.com/5s5OuS4Gsx