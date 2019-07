VIDEO. "Allez au-delà de vous-même !" : le discours très politique de Megan Rapinoe, la star de l'équipe américaine de foot

Un discours aux allures de campagne politique. Mercredi 10 juillet, les championnes du monde de football sont rentrées aux Etats-Unis et ont paradé devant plusieurs dizaines de milliers de personnes. Au cœur de l'attention : la co-capitaine et attaquante vedette Megan Rapinoe. Cette dernière a livré un message de tolérance poignant, en opposition au président des Etats-Unis, Donald Trump, qu'elle a toujours refusé de rencontrer à la Maison Blanche.

"On a les cheveux roses et violets, on a des tatouages, des dreadlocks. On a des filles blanches, des filles noires et tout ce qu'il y a entre les deux. Des filles hétéros, des filles gay, hé, a lancé Megan Rapinoe lors d'un discours devant l'hôtel de ville de New York. C'est un honneur absolu de mener cette équipe sur le terrain. Je n'aimerais être nulle part ailleurs, pas même dans la course à la présidence."

Faites ce que vous pouvez, faites ce que vous devez faire, allez au-delà de vous-même, soyez plus, soyez meilleurs, soyez plus grands que vous avez jamais été auparavant. Megan Rapinoe devant l'hôtel de ville de New York

Debout sur une remorque, les championnes du monde ont fendu la foule au son des fanfares qui leur ont ouvert la route le long de Broadway. Très détendues, proches du public, beaucoup des joueuses avaient signé maillots ou coques de portables avant le départ du cortège, dans une ambiance bon enfant. "Megan for President", disait le panneau brandi par un fan de la trentenaire charismatique.