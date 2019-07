DIRECT. Mondial 2019 : les Néerlandaises vont-elles faire tomber l'ogre américain ? Suivez la finale entre les Etats-Unis et les Pays-Bas

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MONDIAL2019

: Et comme lors de la deuxième demi-finale, on a l'impression que le Groupama Stadium (rebaptisé Stade de Lyon pendant la compétition pour de sombres histoires de conflit de sponsoring) n'est pas totalement plein pour cette finale.

: Comme d'habitude, les Américaines asphyxient d'entrée leurs adversaires en s'installant aux abords de leur surface. C'est compliqué pour les Lionnes, le petit surnom des Oranje. , 3e.

: Le coup d'envoi du match vient d'être donné ! Pays-Bas-Etats Unis 0-0.

: @J&J Souvenez-vous de l'an dernier, la finale France-Croatie du Mondial en Russie s'était également déroulée à cette heure-là. J'imagine que c'est l'idéal pour toucher le plus de personnes possible sur le globe. De la même façon, la finale de la Copa America, qui intéresse beaucoup en Europe, aura lieu à 22 heures (17 heures locale) pour ne pas finir à pas d'heure sur le vieux continent.

: Bonjour Pierre, n’est-il pas étonnant de proposer la finale de la coupe du monde à 17h00 ? 21h00 aurait été parfait pour les les européens et bien mieux pour les USA surtout sur la côte ouest américaine.

: @mhacnu Après la finale, on fera un bilan, calmement de la VAR et du nombre de buts contestables qui ont faussé des matchs. Espérons que la finale soit préservée des hors-jeu décidés au centimètre près et aux mains impossibles à retirer...

: VAR 2 Pays-Bas 0 .Mme Frappart sera la meilleure sur le terrain 😉

: Le rêve, c'est pour la saison prochaine: 4-3 pour les USA

: Mon pronostic 4-0 États Unis gagnant

: Bonjour et bravo france info pour moi c est 3 / 2 pour les bataves

: J’espère une victoire des Pays-Bas, je prie pour !

: Allez doublé de Maertens pour les Pays-Bas et ramenez la coupe aux Pays-Bas !

: Le premier quart d'heure sera déterminant, car les Américaines ont trouvé le chemin des filets très rapidement à chaque match. Avant, souvent, de gérer leur avance sans panache. Ce qui fait que nombre d'observateurs font la fine bouche devant le spectacle proposé par cette équipe sur courant alternatif.

: Pays Bas 2 États unis d Amérique 1. Ouverture du score par les États Unis.

: 2/1 pour les pays bas... Ça me ferait plaisir... C'est juste par pur chauvinisme 😁

: 3-2 pour les Pays-Bas , mais mené à la mi temps 2-1

: 2-1 pour les Pays-Bas

: D'ailleurs on lance sans plus attendre le jeu des pronostics pour la finale du Mondial féminin. Je tente la grosse cote, et la victoire des Pays-Bas 2-1 face aux Etats-Unis. Mon camarade Jérôme Comin me suit, mais nous nous sentons bien seuls. Car les Ricains de la rédaction sont légion : Nicolas Buzdugan voit un succès américain 3-1, Raphaël Godet 2-0, Camille Adaoust 3-0 et Robin Prudent qui s'enflamme totalement en prédisant un 4-0. A vous dans les commentaires !

: @Patt31 C'est compliqué à ce poste chez les Néerlandaises, où la fantasque attaquante lyonnaise a souvent déçu quand elle était titulaire, mais comme sa rivale Beerenstyn. Du coup, aucune des deux ne s'est vraiment imposée, la sélectionneuse batave a dû prendre sa décision sur l'état de fraîcheur.

: Dommage que Van de Sanden ne joue pas

: Vous voyez des tribunes vides derrière le président de la République ? Ce sont les supporters américains qui sont en retard. Les Néerlandais, eux, sont déjà bien installés.

: Le président propose que, à l'image des sorties scolaires au théâtre, on puisse "former les jeunes à aller regarder du sport".

: "On ne peut pas s'habituer à l'homophobie et au racisme quand on est dans un stade de football", estime Emmanuel Macron. "On peut changer la culture des supporters. On se bat partout dans la société contre l'homophobie et le racisme, y compris dans les stades. Je soutiens la démarche de la ministre des Sports [Roxana Maracineanu]."

: Des primes égales entre joueuses et joueurs de l'équipe de France ? "Je pense qu'il faut tendre vers cela", répond prudemment le chef de l'Etat. "Aujourd'hui, c'est à peu près dix fois moins. C'est une fatalité ? Pas du tout ! Regardez le tennis : à Roland-Garros, les primes sont comparables. Mais ce n'est pas au président de la République de le décider."



Pour un petit round-up de la situation économique des joueuses, pays par pays, c'est par ici.

: "La parité, ça ne se fait pas par décret. Il faut se mettre en situation d'aider nos clubs à accueillir les jeunes filles, car je suis sur que [la compétition] va éveiller les passions et l'enthousiasme", poursuit le président de la République.

: "Je n'ai pas été surpris par l'engouement, car on l'a vu sur d'autres sports. Quand j'avais rendu visite aux joueuses, je leur avais dit que tout allait changer pour elles. On l'a vu pour le handball, les chiffres ont dépassé toutes les attentes. Là encore, pour le foot féminin, les choses sont arrivées."