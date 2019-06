GRAND FORMAT. "Qui va gagner : les blondes ou les brunes ?" Entre machisme et débrouille, la drôle de Coupe du monde féminine 1971

Chez les Danoises, c'est même deux entraînements par jour. Et double ration de supporters. "Forcément, des filles blondes aux longues jambes, ça rameute les foules", sourit Inge "Tulle" Pedersen. Des fans souvent fauchés, venus voir ce spectacle sans bourse délier. "On se débrouillait pour leur donner des choses, des t-shirts, des équipements...", raconte l'attaquante Susanne Augustesen. Les séances de dédicaces peuvent s'éterniser plus longtemps que l'entraînement lui-même. "J'ai dû m'inventer en catastrophe une signature", sourit Birte Kj ems, qui l'a ensuite apposée des centaines, des milliers de fois. Les Françaises, elles, rusaient. "Ce n'est pas bien ce qu'on faisait, mais chacune d'entre nous faisait deux ou trois signatures sur les photos de groupe qu'on nous donnait à dédicacer, histoire de pouvoir s'éclipser plus vite...", reconnaît Ghislaine Royer-Souef, plus blasée que Michèle Monier.

N'empêche, aucune équipe n'est venue en touriste se dorer la pilule à l'ombre des pyramides. Demandez aux Anglaises, dont l'entraînement quotidien est programmé à 7h30 du matin. "Forcément, le soir, c'était couvre-feu à l'hôtel. Officiellement, on devait se lever à 6 heures, mais il arrivait qu'on s'accorde une heure de rab pour sauter dans le survêt' à la dernière minute", sourit Gill Sayell, 14 ans au moment de la compétition. Aucun risque d'être en retard, le bus des équipes est précédé d'une escouade de motards pour lui ouvrir la route dans un Mexico pas si embouteillé que ça à l'époque. Hors de question de se défiler et de ménager ses efforts. "Nos entraînements attiraient des milliers de personnes, alors que d'habitude on était contentes quand plus de deux personnes venaient voir nos matchs disputés dans des parcs".

La Fifa a eu beau reprendre la main sur le foot féminin, cette Coupe du monde n'a rien d'officiel. C'est Martini qui régale, de A à Z. Oubliez donc le trophée habituel, les joueuses se battent pour soulever un trophée où est représentée une déesse ailée sans tête, ballon au pied, mais où le logo des apéritifs s'affiche avec prééminence. Elle sera bientôt rebaptisée la "Coupe Rimmel" par des médias locaux qui découvrent avec leurs gros sabots le foot féminin. Bien aidés par le comité d'organisation, qui peint les poteaux des stades en rose, et promet un coiffeur dans les vestiaires pour que ces dames aient toujours l'air apprêtées, même après 45 minutes d'effort. "On n'en a jamais vu l'ombre", nient la quinzaine de joueuses interrogées pour cet article.

On signait des autographes dès qu'on faisait un pas en dehors de notre hôtel. On était des princesses.

Du côté des Argentines, les souvenirs sont plus mitigés. Sans doute parce que les maillots fournis par leur fédération se réduisent comme peau de chagrin dès le premier lavage. Souci : les joueuses, qui se débrouillent sans staff, n'ont pas un rond et personne ne veut échanger leurs pesos argentins, dont le cours est alors en chute libre. "Il a fallu que le comité organisateur nous achète des maillots et aussi des chaussures, car on n'avait que des tennis..." , raconte Betty Garcia, qui vendra, avec des équipières, des photos dédicacées pour mettre du beurre dans son guacamole. L'attaquante Marta Soler met également la main à la pâte. Celle qui a déjà poussé la chansonnette à la télé argentine, mais refusé le contrat d'une maison de disques pour taper dans le ballon, se produit le soir dans un restaurant de la capitale mexicaine. "Ma mère a failli me tuer !", se marre-t-elle cinq décennies après. Au programme : tango, boléro et pesos. "Il fallait bien faire rentrer un peu d'argent, on jouait gratuitement !"

L'histoire ne dit pas si des joueuses d'autres pays sont venues s'encanailler dans le bar où chantait Marta Soler. La moyenne d'âge étant très jeune, les souvenirs des rescapées sentent plus la verveine que les nuits éthyliques du Mexico-by-night. "On buvait bien une bière ou deux de temps en temps. Notre coach n'était pas très strict tant qu'on était rentrées pour 22 heures", confie Ann Stengaard. Côté français, les versions divergent. Maryse Lesieur, future épouse du coach, joue les bonnes élèves. "Personne n'a fait le mur, on n'en aurait même pas eu l'idée." Même question à Nicole Mangas."Joker", oppose-t-elle. "Maryse ne sait pas tout." Même cinquante ans plus tard ? "Il y a prescription, mais il ne vaut mieux pas en dire plus." On tente notre chance auprès de Ghislaine Royer-Souef : "Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un peu de tequila. Mais aucune fille n'est jamais rentrée saoûle. Mais vous tombez mal, je n'aime pas l'alcool." On n'en saura pas plus. Ce qui se passe à Mexico reste à Mexico.

Les matchs, eux, se déroulent dans des stades pleins. Grâce à une politique tarifaire agressive, grâce à la couverture télévisuelle XXL pour l'époque et aussi grâce à l'inventivité douteuse des organisateurs pour rincer l'œil du public. Avant le coup d'envoi des rencontres importantes, des célébrités de l'époque s'affrontent en shorts ultra-courts et maillots moulants. Parmi elles, l'actrice Carmen Salinas, qui s'est vue confier une chronique intitulée "Football en dessous légers" dans le quotidien Esto pendant la compétition. La couverture médiatique est à l'avenant. Comme cette interrogation avant un match Danemark-Argentine, toujours dans Esto : "Qui va gagner : les blondes ou les brunes ?" Ou encore cette interview pour le moins décalée menée par une journaliste auprès d'une joueuse mexicaine :

- Dis-moi, tu as un petit ami ?

- Non...

- OK, mais quand ça va arriver, et qu'il va falloir choisir entre lui et le foot, que vas-tu décider ?

- Le football, quelle question !

Du machisme à la sauce sud-américaine ? Pas sûr, objecte Hans Krabbe, qui a exhumé les rares articles dans la presse danoise de l'époque. "Les joueuses étaient vraiment ramenées au rang d'objets sexuels. Dans les articles, on ne parlait que de leur apparence et de leurs jolies jambes." Aucune joueuse ne s'est jamais plainte de cette couverture. Au contraire. Nombreuses sont celles qui ont conservé ces journaux comme reliques d'une époque bénie. "Peut-être étaient-elles trop jeunes, et pas assez confiantes en elles pour oser contester la couverture de la presse", illustrent les universitaires Keith et Claire Brewster, qui ont épluché la presse mexicaine de l'époque pour un article. "Les journalistes, qui n'avaient pas l'habitude de couvrir le foot féminin, y ont plaqué les clichés en vigueur dans la société de l'époque."