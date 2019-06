DIRECT. Coupe du monde 2019 : les Bleues affrontent la Norvège, l'adversaire le plus dangereux de leur groupe. Suivez et commentez le match

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MONDIAL2019

: D'un strict point de vue logique @anonyme, ce serait bien joué de s'arranger pour terminer 2e du groupe. Parce que si la France termine première de son groupe, et que les Etats-Unis font de même, les deux équipes s'affronteront en quarts. Cela étant dit, briser sciemment la dynamique de l'équipe est un pari risqué. Si on perd contre la Norvège, hors de question de faire tourner contre le Nigeria pour le dernier match, et reposer les titulaires. Et ne faut-il pas battre tout le monde pour prétendre au titre mondial ?

: Bonsoir. Petite réflexion à soumettre à votre excellente analyse. Ne devrait-on pas oublier de gagner contre la Norvège, afin d'éviter de ce prendre les Américaines au prochain tour ? Pas très sportif, mais tellement pragmatique, n'est-il point ? 🙄

: Le principal danger de l'attaque norvégienne s'appelle Guro Reiten, la principale bénéficiaire du conflit entre Ada Hegerberg et la fédération. L'attaquante qui vient de signer à Chelsea, est sur le papier une ailière, mais sur le terrain une vraie deuxième attaquante autour de l'avant-centre. On surveillera aussi comme le lait sur le feu l'ailière Caroline Graham Hansen, aux dribbles redoutables.







(Lionel BONAVENTURE / AFP)

: Ces derniers jours, les Norvégiennes ont préparé les coups de pieds arrêtés, arme redoutable des Bleues, avec leur chef de presse, du haut de son mètre 96. Car les deux défenseuses centrales norvégiennes affichent un déficit de taille : Maren Mjelde mesure 1,65 m et Maria Thorisdottir 1,70 m. Bien moins que Wendie Renard et son 1,87 m. En même temps, c'est la plus grande joueuse du Mondial.





: Voici la composition de la Norvège, présentée dans une vidéo assez peu lisible, mais bon.

: Kadidiatou Diani est donc décalée sur un côté, au détriment de Delphine Cascarino, qui avait entamé son match face à la Corée tambour battant avant de s'éteindre. Pour le reste, ce sont les mêmes joueuses que vendredi dernier.

: Face à une défense qu'on attend regroupée, le profil à la Olivier Giroud de Valérie Gauvin paraît plus adapté que celui de Kadidiatou Diani. L'attaquante parisienne a aussi loupé son match contre la Corée, ce qui a pu peser dans le choix de Corinne Diacre.









(LIONEL BONAVENTURE / AFP)



: Info importante sur la composition des Bleues : Valérie Gauvin, qui avait été écartée du onze de départ vendredi pour des retards à l'entraînement, est titularisée par Corinne Diacre.

: C'est terminé à Valenciennes sur le court succès de l'Allemagne face à l'Espagne (1-0). La Roja a dominé la rencontre mais a pêché dans la finition. Avec deux succès en deux matchs, la Mannschaft décroche son billet pour les 8es de finale.

: Je ne suis pas d'accord avec vous @anonyme. La Coupe du monde 2019 ne va pas coûter grand-chose, avec son budget riquiqui de 35 millions d'euros (contre 4 milliards pour le Mondial russe). Aucun stade n'a été construit pour l'occasion, ni d'autoroute, ni métro... Pour la douloureuse, attendez les Jeux de Paris en 2024.

: Encore un truc qui va nous coûter beaucoup et peu nous rapporter ! Et puis Lyon rapporte à Aulas ! Pourvu que ça ne donne pas des idées folles à Le Great, il va vouloir son "arena truc" au Roudourou !

: Chaque année, la Fédération française de football réunit une fois l'an les anciennes internationales qui ont porté le maillot bleu. Le rendez-vous de 2019 tombe aujourd'hui pour ce France-Norvège à Nice. Parmi elles, pas mal de pionnières de la génération 1971, partie au Mexique disputer une drôle de Coupe du monde non officielle, que je vous avais racontée ici.

: @Guillaume Deux raisons à cela : les relations entre la FFF et le Stade de France sont très fraîches, la Fédération trouvant le stade trop cher à la location, et aussi la crainte de ne pas forcément remplir l'enceinte dyonisienne. Les organisateurs se sont rabattus sur le Parc des Princes et le Groupama Stadium de Lyon pour les phases finales. D'ailleurs, le "formidable outil" cher à Jean-Michel Aulas est déjà complet pour les demi-finales et la finale. Près de 20% des détenteurs de billets sont américains.

: Bonsoir Pierre et merci d'avance pour cette soirée d'info et de foot ! A ce sujet, savez-vous pourquoi le match d'ouverture de la Coupe du Monde ne s'est pas tenu au Stade de France ?

: Notez que la fâcherie entre Ada Hegerberg et sa fédération (dont on vous a détaillé les raisons ici) a fait une victime collatérale : sa sœur, Andrine, milieu de terrain du PSG, qui regardera elle aussi le match à la télé.

: Ça vaut quoi la Norvège, exactement ? Historiquement, c'est une grande nation du foot féminin avec un sacre en 1995, une finale mondiale perdue et quelques breloques au niveau continental. Mais depuis le début du XXIe siècle, c'est un peu le désert, comme l'a résumé Ada Hegerberg, la star qui a claqué la porte : "La Norvège n'a jamais retrouvé son niveau de 1999".





: Pouchk Le match commence à 21 heures et est diffusé sur TF1 et Canal +. Pour les commentaires rigolos mais avisés, c'est dans ce live :-)

: Bonsoir. Excusez-moi mais c'est à quelle heure le début du match et sur quelle chaîne svp ? Merci.

: @anonyme Je suis curieux de lire votre définition de "n'intéresse personne". Le premier match des Bleues a rassemblé 11 millions de personnes sur TF1 et Canal +, ce qui constituera à coup sûr l'une des meilleures audiences de l'année.



Si vous vouliez dire "ne m'intéresse pas, moi", vous pouvez filtrer le hashtag #MONDIAL2019 sur la barre du haut du live. Mais ce serait dommage.





: Et vous allez nous saoûler jusqu'à quand, avec cette Coupe du monde qui n'intéresse personne ?

: Et pendant ce temps, dans les vestiaires de l'Allianz Riviera de Nice...

: Le stade de Nice, où se déroule la rencontre, est celui qui affiche le plus faible taux de remplissage du Mondial. La faute au retard de développement du foot féminin dans une région où la greffe a mis du temps à prendre. Heureusement, la démonstration des Bleues face à la Corée du Sud a fini de convaincre les locaux de remplir le stade.

: Bonsoir Margaux, la renarde des surfaces de la rédaction, bonsoir à toutes et à tous ! Nous sommes ensemble jusqu'à 23 heures bien tassées pour suivre ce choc du groupe A.





: Ouverture du score pour l'Allemagne dans sa rencontre contre l'Espagne au stade du Hainaut de Valenciennes ! Un but de renarde des surfaces, signé Sara Dabritz, qui reprend un ballon très mal dégagé par la gardienne espagnole à deux mètres de la ligne. Un but heureux car la Mannschaft n'avait pas brillé pour l'instant. A leur décharge, les Allemandes sont privées de leur meneuse de jeu vedette, Dzsenifer Marozsán, qui s'est fracturé un orteil. 1-0 pour l'Allemagne juste avant la pause.

: C'est terminé au stade des Alpes à Grenoble. Le Nigeria a battu la Corée du Sud (2-0) dans le groupe A (celui de la France !).

: L'équipe du Nigeria creuse la distance avec la Corée du Sud ! 2-0 à la 79e minute.

: Coup d'envoi du match entre le Nigeria et la Corée du Sud, il y a quelques minutes. Les deux équipes s'affrontent dans le même groupe que la France (qui joue ce soir contre la Norvège). Le résultat pourrait donc jouer en faveur (ou non) des Bleues.