DIRECT. France - Brésil : les Bleues face à leur destin en huitième de finales de la Coupe du monde

: La composition brésilienne est tombée. Le duo Cristiane-Marta est aligné en attaque, avec derrière l'infatigable Formiga au centre du jeu, et la redoutable ailière Debinha, qui crève l'écran depuis le début de la compétition.

: Les Françaises et les Brésiliennes se sont affrontées à huit reprises et les Bleues l’ont emporté cinq fois (trois matchs nuls). Lors de leur dernier face à face, le 10 novembre dernier à Nice, les joueuses de Corinne Diacre l’avaient facilement emporté 3-1 face à une Seleçao privée de plusieurs éléments majeurs.





: Si vous voulez savoir comment les Brésiliens vivent cette Coupe du monde, notre reporter Anne Vigna est allé prendre le pouls de l'opinion. Comme Patricia, qui n'y va pas avec le dos de la cuiller : "Les garçons, ça ne se dit pas trop, mais ils ne sont pas bons techniquement, ils sont mauvais. Et les filles sont super bonnes et tout le monde trouve qu’on aurait dû les sponsoriser bien plus et pas seulement la Seleção."

: H-1 avant France-Brésil. En attendant, le reste de l'actualité.



L'été sera chaud, l'été sera chaud, chantait le poète. En attendant, la semaine prochaine s'annonce infernale. On vous détaille ici et on vous explique ici comment fonctionne le plan canicule pourquoi il ne faut pas trop paniquer devant les températures ressenties.



• Sept syndicats de pompiers ont déposé un préavis de grève, pour demander plus de moyens face à une augmentation de leurs interventions. Il s'étale sur deux mois, du 26 juin au 31 août.



• Jean-Luc Mélenchon récuse toute idée de lâcher la tête de la France Insoumise : "je suis stupéfait qu'on me demande de m'en aller", s'est étonné le leader du mouvement.



Surprise dans la composition d'équipe de Corinne Diacre, qui écarte sa meneuse de jeu Gaëtane Thiney, qui a bégayé son football lors du premier tour, au profit de Viviane Asseyi. Les dernières infos sont à retrouver ici.

: Voilà ce que donnerait la composition des Bleues. A voir comment ça se goupille sur le terrain, car Diani et Le Sommer pourraient inverser leurs postes.

: @anonyme Surtout dans ce rôle de n°10 où elle a semblé chercher sa place pendant les trois matchs. Mais son adresse sur coup de pied arrêté va manquer.

: Rappelons que Thiney n’était pas dans les plans de départ de Diacre. Bonne joueuse mais titulaire ça se discute.

: Ah mais il y en a qui viennent râler tous les week-ends @anonyme. Mais un soir de 8e de finale de Coupe du monde, j'ai peur que vous subissiez la loi du foot ce soir. Vous pouvez toujours exclure le hashtag #MONDIAL2019 depuis la barre du haut du live, et lire nos nombreux autres articles consacrés à autre chose que le ballon rond.





: Ça vous traverse l'esprit qu'il peut y avoir des gens qui se désintéressent complètement du foot?

: Viviane Asseyi est alignée dans le onze de départ, comme lors de la rencontre contre le Nigeria. Gaëtane Thiney, quant à elle, débute sur le banc après des prestations en demi-teinte. Les Françaises vont évoluer ce soir en 4-4-2, alors qu’elles avaient adopté jusqu’ici le schéma préférentiel était un 4-3-3.

: La composition des Bleues vient de tomber ! Comme attendu, Gaëtane Thiney perd sa place de titulaire au profit de Viviane Asseyi.

: Norvège / Angleterre sera une belle affiche. Hâte d'y être.

: Oh là là, la, la.... Affreux ce match Angleterre /Cameroun. Bravo pour la sportivité des anglaises !

: Pas sympas les camerounaises en fin de rencontre. Allez vite dans l avion

: Il n'y a plus d'équipe africaine dans ce Mondial, car le Cameroun a subi la loi de l'Angleterre (0-3) en 8e de finale de la compétition. Au prochain tour, les Anglaises affronteront la Norvège jeudi prochain.

: Footix, le papa de la mascotte actuelle





: 2-1 pour les Bleues ❤️

: 2-1 pour le Brésil

: 1-0 pour les Bleues.. Match difficile mais j'espère que les filles vont se qualifier. Allez les bleues

: Mon prono.... et 1, et 2 et 3, zéro...

: Je mise sur un 3-0 perso.Pour la France bien sûr.

: @Bastien Mon camarade Jérôme Comin prédit une élimination des Bleues aux tirs au but après un nul 1-1 (vous pouvez lui lancer des tomates virtuelles dans les commentaires). Sinon, c'est assez unanime : Thomas Baïetto mise sur un 2-1, Boris Jullien qui a encore un Footix en peluche dans sa chambre mise sur un 3-0, Christophe Rauzy un succès aux tirs au but après un 1-1, et moi un petit 3-1 qui nous augurerait une soirée tranquille.

: Bonsoir Pierre. À deux heures du coup d'envoi, donnons nos pronostics pour ce France/Brésil. Ça donne quoi à la rédaction ? Pour moi, en l'anniversaire de Zinedine Zidane, j'annonce un 2-1 pour les Bleues (après prolongations..)

: Edouard Philippe mouillera sa chemise pour les Bleues. Le premier ministre assistera au match des Bleues face au Brésil dans sa ville du Havre ce soir, révèle France Bleu Haute-Normandie.

: Les Bleues joueront en blanc cette fois pour leur match face au Brésil ce soir. Espérons que ça leur portera autant chance qu'aux Bleus cru Domenech-Zidane en 2006, qui avait brillé en blanc après une phase de poules poussive en bleu.

: C'est vrai @anonyme, le foot féminin est structurellement faible à ce poste. C'est pointé par les rapports techniques, comme celui de l'UEFA après l'Euro 2017. Mais il y a des raisons structurelles à ça. On vous explique tout ça dans cet article.

: Franchement les gardiennes féminines c’est pas la sécurité sociale

: Les Camerounaises se livrent trop. Les Anglaises jouent le coup merveilleusement bien. Terrible.

: Quel scénario catastrophique pour le Cameroun :/

: La punition tombe pour les Camerounaises. C'est Alex Greenwood qui fusille la gardienne à bout portant sur une bonne combinaison sur corner. A 3-0, je pense que le match est malheureusement plié...

: Ce match bascule dans l'irrationnel, car le Cameroun vient de louper deux occasions coup sur coup seule face à la gardienne anglaise ! Quel dommage pour les Lionnes Indomptables... qui sont loin d'être domptées encore !

: @anonyme Je n'en suis pas certain, car les deux joueuses camperaient sur leur position. Peut-être arrêter de faire intervenir la VAR pour des cas litigieux où la vidéo ne résout rien, et rester sur l'esprit du jeu, qui veut que le doute profite à l'attaquant ?

: Inviter les capitaines des deux équipes à visionner l action litigieuse en compagnie de l arbitre serait peut-être une solution ?

: Décidément la VAR est dans le fruit pour le Cameroun qui voit sa réduction du score refusée pour un hors-jeu au millimètre, ce que ne permet pas de voir le révélateur. Les Camerounaises sont furieuses, et doivent être réconfortées par leur coach. C'est très tendu à Valenciennes...

: C'est reparti entre le Cameroun et l'Angleterre. Les Lionesses mènent face à des Camerounaises qui ont du mal à se montrer dangereuses.

: @Alise Elles étaient très remontées après la décision de l'arbitre, qui a validé après visionnage de la vidéo un but refusé initialement pour hors-jeu. Sur les images, il semble bien que l'attaquante anglaise était en position licite, mais les Camerounaises ont refusé de reprendre le jeu quelques minutes. Il a fallu que l'arbitre aille calmer le coach camerounais, lui aussi hors de lui.

: #mondial2019 pourquoi les camerounaises n’ont elles pas quitté le terrain à la mi temps ?

: Deuxième but anglais validé après les deux interminables minutes d'arbitrage vidéo. Il est signé Ellen White, grâce à une passe magnifique de Lucy Bronze, la joueuse de Lyon. On voit mal les Camerounaises se remettre de ce coup de bambou juste avant la mi-temps. 2-0 à la pause.

: @anonyme Deux nuances à apporter à votre commentaire. D'abord, le taux de remplissage des stades, qui est grosso modo à 66% des places mises en vente, est nettement supérieur aux précédentes éditions. Deuxio, si les audiences des matchs n'impliquant pas les Bleues ne sont pas comparables à celles d'un Mondial masculin, de nombreux matchs dépassent la barre du million de téléspectateurs, comme encore Norvège-Australie hier (1,2 millions sur TMC, sans compter ceux qui ont suivi la rencontre sur Canal +), un score très honorable.

: Malheureusement, l'équipe de France est l'arbre qui cache la forêt. Belles audiences télé et stades pleins, alors que dans les faits la compétition elle même ne passionne pas grand monde... 3 8e de finale et 3 stades vides, matches sur TMC et Canal sans audiences. Factuel. Le foot féminin a encore beaucoup de chemin à faire avant de demander l'égalité de traitement avec les hommes.

: Dommage pour les Camerounaises d'encaisser un but aussi malaisant..

: Les Anglaises n'ont pas tremblé. Il manquait encore 2-3 joueuses du Cameroun sur la ligne de but pour faire le rempart :p

: Ouverture du score des Anglaises sur cette drôle d'action. C'est la capitaine Steph Houghton qui glisse le ballon sur la droite du mur camerounaise sur sa ligne. 1-0 pour les Lionesses dès le quart d'heure de jeu.

: Oh la boulette ! La gardienne camerounaise a pris à la main une passe en retrait d'une partenaire dans ses six mètres, ce qui n'a pas échappé à l'arbitre. Et voilà un coup-franc anglais dans la surface à 6 mètres du but !

: @Didier : Valenciennes s'est gargarisé hier d'avoir le meilleur taux de remplissage du Mondial, or on ne voit que la tribune déserte au niveau de la ligne médiane. On aura les chiffres d'affluence en seconde période, mais je vous invite à vous méfier des chiffres officiels. J'en ai même fait un article :-)

: Bonjour Pierre. Quelle est l'affluence du match ENG/CAM?