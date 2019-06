DIRECT. Coupe du monde 2019 : les Bleues affrontent les Américaines, favorites de la compétition, en quarts de finale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MONDIAL2019

: Petite anecdote : le car de l'équipe de France a été pris dans les embouteillages pour arriver jusqu'au Parc des Princes. Les Françaises sont parties à 18 heures de Clairefontaine et sont arrivées au stade... à 19h15. Du coup, elles ont directement enchaîné avec la reconnaissance de la pelouse du Parc.

: Après un passage en 4-4-2 lors du 8e contre le Brésil, Corinne Diacre a donc décidé de revenir à un schéma classique. Avec Kadidiatou Diani à la droite de l'attaque, et Valérie Gauvin en pointe.

: On connaît la composition des Bleues : ce sera bien un 4-2-3-1. Avec Gaëtane Thiney titulaire.

: Vous vous souvenez du fantasque Alexis Lalas, ancien international américain ? Aujourd'hui consultant, il a fait un pari plein de modestie : si les Etats-Unis gagnent ce soir, il posera en robe de mariée devant la Tour Eiffel. Chiche !

: En blanc face au Brésil, les Françaises vont retrouver le bleu ce soir face aux Américaines.

: On s'apprête à regarder ce quart de finale aux quatre coins du monde (ou presque). La preuve dans cette série de tweets.







: Après un passage en 4-4-2 lors du 8e contre le Brésil, Corinne Diacre semble avoir choisi de revenir à un schéma classique, en 4-2-3-1. Avec Kadidiatou Diani à la droite de l'attaque, et Valérie Gauvin en pointe. Autre info : Gaëtane Thiney réintègre le onze de départ. On aura la confirmation officielle à 20 heures.





: Quelques très bonnes lectures pour accompagner notre avant-match :



• On vous explique dans cet article pourquoi les Américaines sont si fortes au foot.



• Boissons autorisées dans le public, pauses fraîcheur… Comment la Fifa tente de garder la tête froide face à la canicule.



• Comment Amandine Henry est devenue la redoutable "Mandy" aux Etats-Unis.







: Bonsoir à toutes et à tous ! Hop, merci à Marie-Adélaïde Scigacz de me faire un peu de place dans ce live. On va vivre ensemble le quart de finale tant attendu entre la France et les Etats-Unis. On s'échauffe tranquillement, on reste bien à l'ombre, coup d'envoi à 21 heures sur la pelouse du Parc des Princes !





: Voici un point sur l'actualité à 18 heures :



• La Cour de cassation a ouvert la voie à un nouvel arrêt des traitements de Vincent Lambertla voie à un nouvel arrêt des traitements de Vincent Lambert, en état végétatif depuis dix ans.



• Météo France a levé l'alerte orange à la canicule en Charente-Maritime. 75 départements restent concernés par la vigilance orange et quatre par la vigilance rouge. Suivez notre direct.



• Le seuil de 45 °C a été dépassé pour la première fois en France aujourd'hui, avec 45,1 °C mesuré à Villevieille et 45,8 °C relevés à Gallargues-le-Montueux (Gard).



• Ce soir, les Bleues affrontent les Américaines, championnes du monde en titre, pour les quarts de finale. Notre journaliste Aliénor Vinçotte explique dans cet article pourquoi les Stars and Stripes sont aussi fortes.



: "T'as l'air choqué de voir des go sur le terrain, ça y est là tu doutes ? T'appelles ça du foot féminin, moi j'appelle ça du foot." Sélection féminine, le titre de la rappeuse Juste Shani qui se veut "l'hymne de la Coupe du monde 2019", séduit beaucoup d'internautes. Ecoutons ce morceau féministe pour se mettre dans l'ambiance avant le match de ce soir.



(JUSTE SHANI / YOUTUBE)

: Allez la France

: Allez l'équipe française, on compte sur vous !!!!

: Impossible de rater le quart de finale France-Etats-Unis. La chaîne Fox News va diffuser le match en direct sur l'écran géant de Times Square, à 15 heures (heure locale). Le "Mega-Zilla", une des animations mythiques de la place new-yorkaise, est le plus grand écran haute définition du monde. Il mesure 23 mètres de haut et 100 mètres de long, rappelle Le Parisien.

: La France affronte les Etats-Unis, ce soir, en quart de finale de la Coupe du monde féminine de foot. Francetvsport vous donne trois raisons de croire à l'exploit des Bleues face aux championnes du monde en titre.







: Nadia Benmokhtar, notre consultante foot, vous parle aujourd'hui de Megan Rapinoe. La star des Etats-Unis est "un talent pur et un danger pour l'équipe adverse", mais aussi une femme de "caractère", engagée dans de nombreuses causes hors du terrain.



(FRANCEINFO)

: Tout à fait, @Anonyme. Les spectateurs sont exceptionnellement autorisés à entrer dans le stade avec des bouteilles (jusqu'à 60 cl). Les organisateurs ont par ailleurs installé une dizaine de brumisateurs dans le parc des Princes pour que le public puisse se rafraîchir. Nous vous parlons de toutes les autres mesures prises par la Fifa pour lutter contre la canicule ici.

: Bonjour, quelles sont les dispositions particulières pour les personnes (chanceux comme moi) qui assistent au match France USA ce soir ? Les 600 mL d'eau sont toujours autorisés comme pour les matchs de ces derniers jours ?Merci !

: Il est 14 heures, voici les titres :



• Quelque 4 000 écoles sont fermées aujourd'hui "ou prévoient un accueil adapté et d'urgence", en raison de la canicule. Suivez notre direct.



• Pour la Haute autorité de santé, l'homéopathie ne devrait plus être remboursée par la Sécurité sociale car son "efficacité" est "insuffisante". Que changerait cette décision ? Nous l'expliquons dans cet article.



• Le parquet de Brest annonce que l'attaque survenue hier devant la mosquée de Brest (Finistère) n'est pas un "attentat". Voici ce que l'on sait de cette affaire.



• Ce soir, les Bleues affrontent les Américaines, championnes du monde en titre, pour les quarts de finale. Notre journaliste Aliénor Vinçotte explique dans cet article pourquoi les Stars and Stripes sont aussi fortes.

: Les Bleues en demi-finale de la Coupe du monde ? Lilian Thuram y croit. "Nous sommes à la maison, il y a une très bonne équipe de France, il y a beaucoup de joueuses avec beaucoup d'expérience. (...) Je pense que l'équipe de France a les armes pour remporter ce match", nous explique-t-il.



(FRANCEINFO)

: Voici trois des articles les plus lus sur notre site aujourd'hui :



• Les deux principales piles qui restaient du pont de Gênes, dont l'effondrement avait fait 43 morts en août 2018, ont été détruites à l'explosif ce matin. Voici la vidéo.



• Comment la capitaine des Bleues, Amandine Henry, est-elle devenue la redoutable "Mandy" outre-Atlantique ? Réponse ici.



• Nous vous expliquons ce que changerait un déremboursement de l'homéopathie, recommandé par la Haute autorité de santé.

: Et puisque l'on parle des footballeuses américaines, voici trois articles à ne pas rater sur notre site avant le quart de finale France/Etats-Unis de ce soir :



• Aliénor Vinçotte vous explique ici pourquoi les Américaines, championnes du monde en titre, sont aussi fortes.



(LIONEL BONAVENTURE / AFP)





• Pierre Godon vous raconte comment la capitaine des Bleues, Amandine Henry, est devenue la redoutable "Mandy" outre-Atlantique.



(CATHERINE IVILL / FIFA)





• Raphaël Godet dresse le portrait de Megan Rapinoe, la star de l'équipe américaine et "grande gueule" du foot féminin.



(VINCENT CARCHIETTA-USA TODAY SPO / SIPA)



: Après cette sortie de Megan Rapinoe, Donald Trump a déclaré que les footballeuses américaines seraient invitées à la Maison Blanche "qu'elles gagnent ou qu'elles perdent". "Je ne pense pas que je voudrai y aller, a répondu hier la star de l'équipe. Et j'encourage mes coéquipières à réfléchir longuement au fait que notre action pourrait faire l'objet d'une récupération par une administration qui ne partage pas nos opinions et nos combats."

: Megan Rapinoe maintient ses propos. La co-capitaine de l'équipe américaine de foot, qui critique régulièrement Donald Trump, avait déclaré en début de semaine qu'elle "n'irait pas à la putain de Maison Blanche" en cas de victoire des Stars and Stripes au Mondial. "Je maintiens ce que j'ai dit (...), à l'exception du gros mot. Ma maman n'appréciera pas cette partie", a-t-elle déclaré hier en conférence de presse.

: Il est midi, voici les principaux titres :



• De nouveaux records de chaleur risquent d'être battus aujourd'hui. Quatre départements sont toujours en vigilance rouge à la canicule alors que 76 autres départements reste en alerte orange. Le Premier ministre annonce qu'en raison de la canicule, 4 000 écoles sont fermées aujourd'hui "ou prévoient un accueil adapté et d'urgence".



• Pour la Haute autorité de santé, l'homéopathie ne devrait plus être remboursée par la Sécurité sociale car son "efficacité" est "insuffisante". La ministre de la Santé doit rendre une décision dans les jours ou les semaines à venir. Que changerait un déremboursement de l'homéopathie ? Nous l'expliquons dans cet article.



• Le parquet de Brest annonce que l'attaque survenue hier devant la mosquée de Brest (Finistère) n'est pas un "attentat".



• Ce soir, les Bleues affrontent les Américaines, championnes du monde en titre, pour les quarts de finale. Notre journaliste Aliénor Vinçotte explique dans cet article pourquoi les Stars and Stripes sont aussi fortes.

: Ce soir, les Bleues affrontent les Américaines, championnes du monde en titre, pour les quarts de finale. Notre journaliste Aliénor Vinçotte explique dans cet article pourquoi les Stars and Stripes sont aussi fortes.









(LIONEL BONAVENTURE / AFP)



: Et la langue de Shakespeare dans tout ça ? Après des débuts very pas terribeul, la Française a fait de nets progrès. En revanche, culturellement, Amandine Henry s'est retrouvée comme un poisson dans l'eau dans l'approche plus relax du foot outre-Atlantique.



(THE OREGONIAN / YOUTUBE)

: "J'ai dû durcir mon jeu. En France, j'étais une des plus costaudes. Là, je suis dans la moyenne."



En deux ans outre-Atlantique, celle qu'on surnommait "Mandy" a assumé ses ambitions de leader de l'équipe, devant le plus européen des publics américains. "Dans pas mal de stades américains, les gens n'applaudissent que sur les occasions de but, explique son coach de l'époque, Mark Parsons. Ici à Portland, les gestes d'Amandine, pourtant placée dans le cœur du jeu, étaient salués comme il se doit."

: Appelez-la "Capitaine America". Amandine Henry, celle qui porte le brassard chez les Bleues, est la seule des 23 joueuses de Corinne Diacre à avoir tenté sa chance aux Etats-Unis. Un séjour de deux ans où elle s'est affirmée comme une leader, en anglais dans le texte.









(CATHERINE IVILL / FIFA)



: L'Equipe évoque sobrement "La conquête de l'Ouest" avec une très large partie de sa une réservée aux Bleues.





: Libération consacre sa une aux Bleues qui jouent ce soir contre les Américaines dans l'espoir de décrocher une place dans le dernier carré de leur Coupe du monde. Le quotidien estime que les Françaises "pourraient faire basculer" le pays "dans une ferveur rappelant 1998 et 2018".