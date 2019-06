DIRECT. La passe de trois face au Nigeria ? Suivez et commentez avec nous le troisième match des Bleues dans cette Coupe du monde

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MONDIAL2019

: "Dans une famille africaine normale, on pense qu'une fille ne devrait pas jouer au football, que c'est un sport de garçon."



L'attaquante de Guingamp a raconté à l'AFP son combat pour jouer au football. "Heureusement, j'avais le soutien de mon père. Quand j'ai été sélectionnée en équipe nationale des moins de 18 ans, ma mère a fini par m'encourager."

: Sur le banc, guettez Rasheedat Ajibade, qui en plus de son statut d'internationale, est double championne du Nigeria de freestyle et championne de Lagos de rollers. Voilà une authentique athlète omnisports !

: Le Nigeria ne manque pas d'armes offensives, et la première s'appelle Asisat Oshoala, l'attaquante du Barça, que vous avez peut-être vue marquer un but à Lyon en finale de la Ligue des champions il y a trois semaines.

: Voici la composition du Nigeria, adversaire des Bleues ce soir.

: Corinne Diacre avait expliqué en conférence de presse que dans son esprit, ses 23 joueuses n'avaient pas toutes vocation à débuter un match de Coupe du monde : "Il y a 13-14 joueuses qui peuvent démarrer. J'ai plusieurs onze possibles." Contrairement à Didier Deschamps, qui avait presque entièrement changé son équipe pour le 3e match de poule face au Danemark, la sélectionneuse effectue des changements plus homéopathiques.

: La composition de l'équipe de France vient de tomber et comme attendu, Corinne Diacre a fait tourner. Voici les changements : Eve Périsset est alignée sur le côté droit de la défense ainsi que la milieu Charlotte Bilbault, l'attaquante Viviane Asseyi et la fulgurante ailière de l'OL Delphine Cascarino.

: 3-0 pour la France !

: @Waqar Les voici, et ça ne va pas vous surprendre, ils sont très bleus, blancs et rouges. Dans l'ordre d'optimisme : Stéphanie Thonnet qui voit les Bleues s'imposer 2-1, Violaine Domon et Mathieu Dehlinger misent sur un 2-0, Susie Bourgeais et moi-même envisageons un 3-1, Kocila Makdeche un 3-0 et Valentine Pasquesonne un petit 4-1 bien animé. A vous dans les commentaires !

: Je prédis un carton 5-0 ce soir pour les Bleues. Et probablement un quart de finale contre les USA... Quels sont les pronos de la rédaction ? 😀

: C'est terminé dans ce groupe B, et grâce à son match nul contre la Chine, l'Espagne décroche la 2e place du groupe B, et aura le redoutable honneur d'affronter les Etats-Unis en huitièmes. La Chine, 3e avec 4 points, obtient également son ticket pour la phase à élimination directe.

: Un effet collatéral du départ canon des Bleues lors de cette Coupe du monde, leurs comptes sur les réseaux sociaux font le plein de followers.

: @anonyme Les Françaises restent sur deux victoires en deux matchs face aux Super Falcons. La dernière, un cinglant 8-0 il y a un an, n'est pas forcément représentative de la valeur de l'équipe, 38e au classement Fifa. Le coach venait de prendre ses fonctions, et n'avait pas encore trouvé son équipe. Selon Corinne Diacre elle-même, le sélectionneur nigérian lui a promis un rude combat lors du tirage au sort.

: Les Bleus ont-ils déjà joué le Nigeria, Pierre ?

: Quant aux Nigérianes, elles sont arrivées au stade en musique et en dansant !

: C'est une scène dont on a l'habitude, le bus des Bleues a été accueilli par une haie d'honneur épaisse.

: La France n'a rencontré le Nigeria qu'à deux reprises : un 1-0 tristounet en phase de poules du Mondial 2011, et un 8-0 l'année dernière en amical. Laissez-moi deviner quel scénario vous préférez... :-)

: Chaque mois de juin, c'est la même chose : le foot est un sport qui se joue à onze contre onze et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Les joueuses de la Mannschaft mènent maintenant contre des Sud-Africaines au fond du trou. Encore une demi-heure de calvaire pour les Bayanas Bayanas.

: Et donc si la logique est respectée, la France devrait rencontrer le Brésil ou l'Italie en 8e de finale. Ça se jouerait dimanche, au Havre, ville chère à Edouard Philippe qui cause toujours dans "C à vous" (à suivre ici en direct).

: C’est l’heure de sortir la calculette : si la France gagne ou fait match nul, et termine première de son groupe, elle rencontrera les Etats-Unis, l'ogre de cette Coupe du monde, dès les quarts. Mais si elles terminent 2e, les Américaines seraient au menu des demi-finales. L'idéal serait de terminer troisième, c'est--à-dire en se sabordant dans les grandes largeurs face au Nigeria. Pas forcément optimal pour la confiance…

: Bonsoir Kocila, l'infatigable milieu récupérateur de la rédaction, bonsoir à toutes et à tous ! Je vous propose ce soir 90 minutes de foot et ce qui pourrait être un sujet du bac philo de ce matin : est-ce bien raisonnable d'affronter les Etats-Unis, favorites de la compétition, dès les quarts de finale ? J'ai peur que la réponse soit non, mais qu'on y aille tout droit.





: Pour ceux qui préfèrent le football, j'ai le grand honneur d'accueillir dans ce live mon collègue Pierre Godon. Il vous fera vivre les deux rencontres de la Coupe du monde féminine qui se jouent en ce moment, mais surtout le match des Bleues contre le Nigeria, à 21 heures.





: Dans le même temps, l'Allemagne rencontre l'Afrique du Sud dans le stade de la Mosson à Montpellier. Les Allemandes, assurées de leur qualification avec déjà 6 points, ne laissent aucune chance à leurs adversaires et mènent .

: Parlons un peu de football désormais, avec les matchs du groupe B du Mondial féminin. Les Chinoises et les Espagnoles s'affrontent en ce moment pour la deuxième place de leur poule et donc pour une qualification en huitièmes de finale. Nous approchons de la demi-heure de jeu et le score est toujours de .







