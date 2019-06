DIRECT. Coupe du monde féminine de football : les Bleues s'apprêtent à faire leurs grands débuts face à la Corée du Sud

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MONDIAL2019

: Allez les Bleues !!!!!

: C'est l'heure des traditionnels pronostics et la rédaction est plutôt confiante. Jalila Zaoug et Nicolas Buzdugan partent sur un score de 4-2 en faveur des Bleues. Robin Prudent mise sur une victoire 3-1, Yann Thompson pour une victoire de 2-1 et David Petaccia pour un 2-0. J'opte pour ma part pour une victoire 3-0. Propre, net.

: Mention spéciale pour les France Ang'elles, le collectif de supporters des Bleues. Ce club compte environ 500 membres issus en grande partie des Ang'elles de l'Olympique lyonnais. "Les joueuses de l'OL sont la colonne vertébrale des Bleues, c'était donc difficile de s'arrêter de les encourager", explique la fondatrice Isabelle Bernard à LyonMag.

: Cette information méritait d'être signalée, car le lien de parenté entre Ettie et le ténébreux Footix ne saute pas forcément aux yeux. Peut-être au niveau du bec, et encore.





: Il est temps de vous présenter Ettie, la mascotte de cette compétition organisée en France. Elle est issue d'une illustre lignée, puisqu'il s'agit de "la fille de Footix [mascotte du Mondial 1998], qui a été déposer l'étoile de champion du monde sur la planète des mascottes", selon la fédération française de football. Cette étoile est revenue sur terre sous la forme d'Ettie.







: "[La Corée du Sud] est un adversaire que l'on va prendre très au sérieux, qui s'appuie sur Ji So-yun [joueuse de Chelsea], que connaissent bien certaines de mes joueuses. Il n'y aura pas de plans particulier (...). On préfère s'appuyer sur un collectif.""



La sélectionneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre, a rapidement évoqué le profil des adversaires des Bleues, hier en conférence de presse. "L'idée c'est de ne pas être dans l'émotion mais dans la performance".









: Amandine Henry s'était bloqué le dos en préparation, mais avait donné des nouvelles rassurantes à la veille du match, se disant "apte à jouer" ce match d'ouverture contre la Corée du Sud.







: Un journaliste de RMC Sport apporte une précision sur la joueuse de Montpellier qui débute sur le banc.

: La composition de l'équipe de France est tombée. En pointe de l'attaque, la joueuse du PSG Kadidiatou Diani a été préférée à Valérie Gauvin. La capitaine Amandine Henry est bien présente sur le terrain et les Bleues vont débuter avec sept Lyonnaises. Griedge Mbock tient son poste en défense après avoir été victime d'une entorse au genou face à la Chine, la semaine dernière en match de préparation.







: Il est un peu plus de 20 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



• Un marin-pêcheur est toujours porté disparu au large des Sables-d'Olonne (Vendée), après la mort de trois bénévoles de la SNSM venus à son secours en pleine tempête. Quatre autres sauveteurs ont survécu au chavirage de la vedette.



• Top départ pour la Coupe du monde féminine de foot. La France, pays organisateur, affrontera la Corée du Sud en match d'ouverture de la compétition, à 21 heures. Voici l'article à lire pour tout comprendre au tournoi.



• Qui rejoindra Nadal en finale ? Réponse demain, car la demi-finale entre Djokovic et Thiem a été suspendue pour la nuit en raison de la pluie. Viendra ensuite la finale femmes Barty-Vondrousova.



• La Nasa a annoncé qu'elle allait ouvrir la Station spatiale internationale aux touristes de l'espace, dès 2020.

: @Joel74 Une cérémonie d'ouverture est bien prévue avant la rencontre. On en sait peu sur son déroulé mais la chanteuse Jain devrait interpréter Gloria, un titre inédit. Selon LCI, les festivités se dérouleront après l'échauffement des joueuses et dureront très précisément 9 minutes 47 secondes.

: Bonsoir, y a-t-il une cérémonie d'ouverture avant le match des Bleues ?

: Nous l'avons dit, les Bleues débutent leur Coupe du monde face aux Sud-Coréennes. A cette occasion, la ligne 9 du métro parisien – qui dessert le Parc des Princes – souhaite une "bonne journée" aux supporters du pays du Matin calme (il n'y avait malheureusement pas de traducteur coréen disponible dans nos bureaux).

: Malgré la pluie, l'ambiance est en train de monter d'un cran aux abords du Parc des Princes, signale une supportrice. La rencontre va d'ailleurs se disputer à guichets fermés. Une autre internaute a aperçu les supporters coréens, venus à pied depuis le Trocadéro.

: La pression monte à l'approche du match d'ouverture de la Coupe du monde féminine au Parc des Princes. Le stade parisien n'a accueilli qu'une seule rencontre de l'équipe de France féminine de football, en octobre 1973.

: Bonsoir Yann, bonsoir à toutes et à tous ! Les Françaises ont rendez-vous avec leur public dans un peu moins de deux heures, avec cette rencontre inaugurale contre la Corée du Sud (groupe A) au Parc des Princes. Les Bleues affronteront ensuite la Norvège le 12 juin à Nice, puis le Nigeria le 17 juin à Rennes.

: Il a chaussé ses crampons, noué son short et enfilé son maillot : mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, voici Fabien Magnenou, qui me rejoint pour vous faire vivre la rencontre de ce soir entre la France et la Corée du Sud. Bonsoir Fabien !

: Ce soir, les joueuses de l'équipe de France joueront à domicile la huitième édition de la Coupe du monde féminine de football. Brut est allé à la rencontre des Bleues, impatientes d'entendre retentir le premier coup de sifflet. <span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: Vous n'avez pas eu le temps de feuilleter le journal de bord d'Amandine Henry, la capitaine de l'équipe de France féminine ? Pas de panique ! Pour briller en société lors des matchs des Bleues, franceinfo vous propose de découvrir une anecdote sur chacune des 23 joueuses retenues par Corinne Diacre.







: La Martiniquaise Marie-Anne Bessard a été la toute première femme arbitre de football de France il y a 53 ans. A l'époque, elle était déjà très engagée dans le milieu sportif et associatif du quartier du Vert-pré au Robert, en Martinique. La 1ère l'a rencontrée.



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: Bonjour @Dno. TF1 sera le seul diffuseur en clair de la Coupe du monde, il diffusera les 25 meilleures affiches de la compétition, dont tous les matchs de l'équipe de France. Le reste des matchs sera diffusé sur TMC, aussi en clair. Tous les détails sur les dates et heures de diffusion sur L'Equipe.

: Bonjour :)Est ce que les matchs de la coupe féminine seront diffusés à la télé ?

: Allez les filles. Nous sommes là au stade où devant nos 📺. Faites vibrer la France

: Allez les filles...allez les bleues...faites vous plaisir. Vous faîtes changer le monde du sport et des femmes👍👍👍

: Allez les Filles, faites taire tous les machos du monde. Faites nous rêver

: Dans les commentaires, vous êtes plusieurs à encourager les joueuses, avant leur premier match ce soir face à la Corée du Sud.

: "Quand vous entendez les filles de l'équipe de France se justifier d'être coquettes, on sent cette injonction à la féminité nécessaire. On n'est pas médiatisées parce qu'on a seulement du talent. On est médiatisées parce qu'on est jolie et qu'on a du talent."



Pour l'ancienne footballeuse professionnelle, même si le foot féminin est plus médiatisé, "cela ne va pas mieux. La situation est plus insidieuse."

: Est-ce que les arbitres et les coachs sont forcément des femmes pour la Coupe du monde féminine de football ? Voilà le genre de questions pas si bêtes qu'on s'est, nous aussi, posées.







: "Je me rase la tête si on est championnes du monde." La Coupe du monde féminine de football démarre ce soir en France. Et autant vous dire d'emblée que cette huitième édition promet, et pas seulement parce qu'on a hâte de voir la Française Sakina Karchaoui avec la boule à zéro. Plein de questions se posent autour de la compétition : on y répond dans cet article.









