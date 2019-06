Coupe du monde : les Bleues étaient "peu inspirées techniquement et avec beaucoup de déchet en première mi-temps"

La consultante de franceinfo Nadia Benmokhtar a jugé assez sévèrement le match des Bleues, qui ont remporté dans la douleur leur 8e de finale dimanche. Mais la spécialiste veut retenir une amélioration en cours de partie.

"Il ne faut pas se le cacher, l'équipe de France était vraiment peu inspirée techniquement et avec beaucoup de déchet en première mi-temps", a analysé lundi 24 juin Nadia Benmokhtar, ancienne joueuse et consultante de franceinfo. Les Bleues ont décroché leur place pour les quarts de finale de la Coupe du monde après leur victoire difficile 2-1 contre le Brésil, acquise au bout de la prolongation.

franceinfo : le match des Bleues vous a-t-il rassuré ?

Nadia Benmokhtar : On est passé par énormément d'émotions différentes. Cela a été une rencontre très tendue, qui n'avait pas été très bien commencé. Il ne faut pas se le cacher, l'équipe de France était vraiment peu inspirée techniquement et avec beaucoup de déchet en première mi-temps. Les Brésiliennes ne nous ont pas rendu la tâche facile, parce que non seulement elles étaient bien dans leur match dès le début, mais en plus elles ont fait ce qu'elles savent faire. Elles ont mis beaucoup de pression, beaucoup de tension. Les Bleues ont eu un peu de mal à rentrer dans le match. La bonne nouvelle, c'est que ça s'est tout de même amélioré au fur et à mesure de la rencontre et notamment en deuxième mi-temps avec ce premier but de Valérie Gauvin qui a fait du bien. La prolongation a été beaucoup plus aboutie du côté de l'équipe de France et c'est vraiment ce visage-là qu'on a envie de retenir finalement.

Le prochain adversaire sera l'Espagne ou les États-Unis. Faut-il espérer l'Espagne ?

Personnellement, je pense quand même que les États-Unis vont passer. Après, ce n'est pas impossible, on a déjà battu cette équipe américaine. Je pense qu'il faut surtout ne pas avoir de complexe d'infériorité en abordant ce match. On voit jusqu'à maintenant que toutes les équipes qui ont joué les Américaines les ont regardées un peu. J'imagine que les joueuses de l'équipe de France seront vraiment capables de leur poser des problèmes en jouant justement, ce que ne font pas la plupart de leurs adversaires.

La VAR (assistance vidéo à l'arbitrage) a une fois de plus pris une grande place dans cette rencontre. Une place trop importante ?

Oui, notamment en termes de rythme. On a l'impression que systématiquement, l'arbitre fait appel à la vidéo. Quand c'est pour prendre les bonnes décisions, à la limite, c'est plutôt bien. Là, les décisions étaient bonnes. Je pense vraiment que Valérie Gauvin sur son premier but fait faute sur la gardienne. Et effectivement, le but des Brésiliennes était valide. Mais c'est surtout dans le rythme du match, ça coupe le rythme et surtout ce qui me dérange un peu, c'est que parfois il y a des choses flagrantes et on se dit que l'arbitre n'a quand même pas besoin de la vidéo sur ce jugement-là. Il ne faudrait pas que les arbitres se déresponsabilisent parce qu'il y a la vidéo. Ils doivent essayer de mettre juste un peu de fluidité. Quand c'est flagrant, on siffle et quand il y a un doute, vraiment, là on y fait appel.