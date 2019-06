Boissons autorisées dans le public, pauses pour les joueuses... Les mesures anti-canicule prévus pour le match Espagne-Etats-Unis

Le match Espagne-Etats-Unis, qui déterminera l'adversaire de la France en quart de finale, est prévu à 18 heures à Reims.

L'Espagne et les Etats-Unis vont s'affronter, lundi 24 juin à 18 heures, pour rejoindre les Bleues en quart de finale de la Coupe du monde féminine. Le match doit avoir lieu au stade Auguste-Delaune II de Reims dans la Marne, département placé en vigilance orange à la canicule. Interrogé par franceinfo, le comité local d'organisation a mis en place des mesures exceptionnelle face aux risques dus aux fortes chaleurs.

>> Vigilances météo, perturbations... Suivez notre direct dédié à la canicule

Pour cette rencontre, le public est autorisé à faire entrer des boissons jusqu'à 600ml et la crème solaire est autorisée à l'intérieur du stade, préviennent les organisateurs.

Des pauses sont prévues pour que les joueuses se rafraîchissent sur décision du médecin FIFA.Le comité local d'organisation du match

Pour le personnel, les organisateurs expliquent avoir prévu plus de pauses et plus de bouteilles d'eau. Des "ventilateurs supplémentaires" ont été disposés "dans les loges, vestiaires et salles de presse".