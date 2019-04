VIDEO. Victoire de Rennes en Coupe de France : nuit de liesse pour les Rouge et Noir

"C'est une victoire complètement folle" : des milliers de supporters du Stade rennais ont explosé de joie samedi 28 avril à Rennes, à l'issue du match victorieux de leur club en finale de la Coupe de France face au puissant PSG.

Après avoir tremblé pendant toute la durée du match, les supporters rennais, rassemblés dans la fan zone, ont dû attendre les tirs au but pour se libérer. Mais lorsque le Parisien Nkunku a manqué le 6ème tir, ils ont hurlé de joie, sautant, mains en l'air, s'embrassant. Les coups de klaxons ont alors envahi la capitale bretonne, se poursuivant jusque tard dans la nuit pour célébrer une victoire tant attendue, certains Rennais dansant même au milieu des rues.

"C'est une victoire complètement folle, on était menés 2-0. C'est vraiment incroyable de gagner face à Mbappé, Neymar et Cavani réunis. Le parcours en Europe a sans doute aidé les joueurs à se dépasser", se réjouit Louis, 20 ans, qui n'en "revient pas".

"La cerise sur le gâteau"

Installées sur la façade de la mairie, ou place de la République, centre névralgique de Rennes, les affiches "Tout donner", slogan du club, ne pouvaient pas mieux exprimer le sentiment des supporters après ce match. "Ils se sont vraiment arraché les tripes. On n'y croyait à peine, ça faisait 48 ans qu'on attendait la victoire. On a fait une très belle saison, avec un beau parcours en Ligue Europa et en Coupe de la Ligue. Là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau", se félicite Philippe Cruard, 48 ans, fonctionnaire territorial venu de Vannes.

Outre leur "très belle équipe", beaucoup ont également remercié l'entraîneur Julien Stéphan, 38 ans, nommé en décembre, sans qui "rien n'aurait été possible", selon eux. "L'engouement des supporters est vraiment monté depuis qu'il est devenu entraîneur, il sait parler aux joueurs, et la psychologie de l'équipe a changé, c'est une aventure collective, quelque chose s'est passé, au-delà de l'argent", souligne Philippe Cruard. "L'entraîneur a indéniablement amené à cette équipe un supplément d'âme", reconnaît églement Sandrine Garnier, 33 ans, professeur des écoles, écharpe du club au cou. "C'est quelqu'un d'une grande classe à tous les niveaux".