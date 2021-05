Monaco-PSG : suspensions, saison blanche, retrouvailles... Ce qu'il faut savoir de la finale de Coupe de France

À la lutte en championnat, le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco s'affrontent mercredi 19 mai en finale de la Coupe de France. Dépassé par le LOSC à une journée de la fin du championnat, Paris doit s'imposer face aux Monégasques pour voir s'éloigner le spectre d'une saison blanche.

Monaco est invaincu face à Paris cette saison

Cette saison, l'entraîneur monégasque Niko Kovac s'est offert une victoire face au PSG de Thomas Tuchel, puis celui de Mauricio Pochettino. En novembre 2020, pour la 15ème journée de Ligue 1, l'ASM recevait le PSG au stade Louis II. Malgré un doublé de Kylian Mbappé en première période, les Parisiens s'étaient sabordés après la pause en concédant trois buts (un doublé de Kevin Volland et un penalty de Cesc Fabregas), s'inclinant finalement 2-3. Même frustration lors du match retour au Parc des Princes le 21 février pour la 26ème journée de Ligue 1. Les hommes de Niko Kovac l'avaient emporté (2-0), infligeant alors sa sixième défaite au PSG cette saison, leur record sous l'ère QSI.

Mauricio Pochettino et Niko Kovac au Parc des Princes le 21 février 2021 (FRANCOIS MORI/AP/SIPA / SIPA)

La crainte de la pire saison de l'ère QSI

Après une élimination en Ligue des Champions face à Manchester City, et un titre de champion de Ligue 1 qui n'est plus entre leurs mains, les Parisiens ont les crocs. En dépit du Trophée des champions, arraché à l'OM en janvier (après son report en raison du Covid), Mauricio Pochettino espère bien sauver sa première saison sur le banc parisien. Alors que Lille reste leader et donc le mieux placé pour remporter le championnat, le PSG devra confirmer son statut de tenant du titre pour éloigner le spectre d'une saison (presque) blanche. Jamais depuis 2013, et le premier sacre de l'ère QSI en Ligue 1, le PSG n'a fini avec moins de deux titres dans une saison.

Monaco a une revanche à prendre

Il y a onze ans, Paris et Monaco s'affrontaient déjà en finale de la Coupe de France. C'était la dernière finale disputée par les Monégasques dans cette compétition. Le 1er mai 2010, le PSG d'Antoine Kombouaré s'imposait (1-0) face à l'ASM de Guy Lacombe. Les Parisiens s'offraient alors une huitième Coupe de France, après les prolongations, grâce à Guillaume Hoarau. Mardi soir, Paris peut faire passer son record de victoires à quatorze.

⚽ Guillaume Hoarau libère le Paris Saint-Germain !



▶️ Revivez la finale de la Coupe de France 2010 entre Monaco et le PSG : https://t.co/QXocsfEleP pic.twitter.com/rrmUeAAdZM — France tv sport (@francetvsport) April 19, 2020

L'espoir d'une sixième coupe pour Monaco, 30 ans après

Les Monégasques pourraient ajouter une sixième Coupe de France à leur palmarès, 30 ans après leur dernier sacre. Ironie du sport, c'est au Parc des Princes qu'ils s'étaient imposés (1-0) face à l'Olympique de Marseille de Jean-Pierre Papin, le 8 juin 1991. L'équipe du Rocher était alors entraînée par Arsène Wenger et comptait notamment dans ses rangs Emmanuel Petit, Youri Djorkaeff, Jean-Luc Ettorri ou George Weah.

Finale de la Coupe de France 1991 au Parc des Princes. Victoire 1-0 de l'AS Monaco face à l'Olympique de Marseille. (COLIN MAX/SIPA / SIPA)

Neymar, le grand absent dans le groupe parisien

Sur le plan sportif, Pochettino devra composer sans Neymar, suspendu pour la finale. La commission de discipline de la Fédération française de football (FFF) avait en effet révoqué son match de sursis après un carton jaune reçu face à Montpellier, en demi-finale, moins de cinq minutes après son entrée. Une absence de taille car c'est lui qui avait offert la victoire aux Parisiens l'an dernier face à Saint-Etienne au Stade de France. En marquant un but contre les Stéphanois, il avait surtout refermé le chapitre peu glorieux qu'il avait ouvert en Coupe de France la saison d'avant. Après une défaite aux tirs aux buts face à Rennes, il avait été filmé dans les tribunes du Stade de France, donnant un coup à un supporter. Ce geste d'humeur lui avait valu trois matchs de suspension.