DIRECT. Le Stade rennais accueilli en héros après sa victoire en Coupe de France

: La cérémonie est terminée, mais la fête ne fait que commencer à Rennes après la victoire en Coupe de France.

: Beric hip hip hourra. Le buteur stéphanois a marqué deux buts en dix minutes pour permettre à Saint-Etienne de creuser l'écart contre Toulouse (, 26e).

: La fête continue pour les Rennais, France 3 Bretagne est en édition spéciale que vous pouvez suivre sur notre site.

: Et pendant ce temps, on jouait en L1 cet après-midi. Lille n'a fait qu'une bouchée de Nîmes (5-0) et conforte sa deuxième place. a écrasé Guingamp 3-0 grâce à un triplé de Youcef Atal, défenseur aligné en attaque aujourd'hui. Angers et Reims se sont neutralisés tout comme Amiens et Strasbourg (0-0), lors du premier match de L1 arbitré par une femme, Stéphanie Frappart. Enfin, Caen a remporté une précieuse victoire face à Dijon (1-0) pour croire encore au maintien.







: L'Olympique lyonnais se qualifie pour une quatrième finale de Ligue des champions de suite en éliminant Chelsea en demies (2-1, 1-1). En finale, les coéquipières d'Eugénie Le Sommer affronteront le Barça, le 18 mai prochain.

: Énorme l’ambiance à Rennes ! On avait oublié avec le PSG , la saveur de la Coupe de France !

: Curieusement, les Rennais qui fêtent leur succès en Coupe de France ne nous ont pas encore offert le tube maison, Galette saucisse je t'aime, dont voici ici la version rock.











: @anonyme Les Fenottes tiennent leur qualification pour le moment. Elles résistent face aux joueuses de Chelsea (1-1) alors qu'il reste vingt minutes de jeu. Mais un deuxième but anglais entraînerait les deux équipes en prolongation, vu que l'aller s'est conclu sur un score de 2-1 pour les Lyonnaises.

: Bonsoir Pierre ou en sont les fenottes se dimanche contre Chelsea svp

: C'est sous une pluie battante que les joueurs rennais présentent la Coupe de France aux supporters bretons, en présence d'Erminig, la mascotte du club, et de la maire Nathalie Appéré. A suivre ici.

: A 16 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



Les bureaux de vote fermeront à 20 heures en Espagne. Ces élections législatives pourraient être un tournant dans la vie politique du pays. La participation est de 41,49% à 14 heures, en hausse de 4,6 points. Suivez la situation dans notre direct.



Les coureurs disputent la dernière ligne droite de la classique Liège-Bastogne-Liège. Suivez la course dans notre direct avec francetvsport.





"J'ai nommé Fabien Galthié entraîneur", annonce Bernard Laporte à propos du XV de France. Plus de précisions dans notre article.



Impossible n'est pas rennais. Menés 0-2 après 20 minutes de jeu en finale de la Coupe de France, les Bretons ont renversé les stars du PSG pour s'imposer aux tirs au but (2-2, 6-5) et remporter leur premier trophée depuis 1971.

: C'est la mi-temps sur les pelouses de Ligue 1, avec peu de buts pour ce premier acte. Seul l'OGC Nice a marqué contre Guingamp ().

: Sur les cinq matchs de Ligue 1 qui se jouent depuis 15 heures, un seul but a été inscrit. Nice a ouvert le score face à Guingamp, grâce à Atal.







: On joue en Ligue 1 cet après-midi. Cinq matchs sont à suivre à partir de 15 heures : Caen-Dijon, Amiens-Strasbourg, Nice-Guingamp, Angers-Reims et Lille-Nîmes.





: Il n'est pas loin d'être minuit lorsqu'une marée rennaise explose au Stade de France, hier. Les Bretons viennent de remporter la Coupe de France, leur premier trophée depuis 48 ans. De leur côté, les Parisiens vont rentrer la tête basse au vestiaire. Récit de cet après-match.





(MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY / AFP)

: A 14 heures, je vous propose un nouveau point sur l'actualité :



Les bureaux de vote ont ouvert en Espagne. Ces élections législatives pourraient être un tournant dans la vie politique du pays. Suivez la situation dans notre direct.



• "J'ai nommé Fabien Galthié entraîneur", annonce Bernard Laporte. Plus de précisions dans notre article.



Un homme a ouvert le feu hier dans une synagogue proche de San Diego, en Californie. Le dernier bilan fait état d'un mort et trois blessés. Donald Trump a présenté ses condoléances aux victimes.





: "Nous sommes fragiles."



Thomas Tuchel reconnaît que son équipe a sans doute un problème de mental : "Ça me donne aussi le sentiment que c'est un peu fragile. Ce n'est pas clinique. Ce sont des matches décisifs, avec des détails. Nous ne sommes pas attentifs."

: Neymar a reconnu sur les réseaux sociaux qu'il avait commis une erreur en frappant ce supporter. "Est-ce que j'ai mal agi ? Oui. Mais personne ne peut rester indifférent", a écrit le Brésilien en commentaire d'une publication sur Instagram d'un proche prenant sa défense.

: Neymar a perdu ses nerfs. En passant devant un fan rennais qui invectivait les joueurs du PSG, le Brésilien l'a frappé au visage. La scène a été diffusée sur les réseaux sociaux. Plus de précisions dans notre article.





: Après la victoire de leur équipe face au PSG, les supporters du Stade rennais ont fêté l'événement toute la nuit. Retour sur cette nuit de liesse pour les Rouge et Noir.



: A midi, voici un nouveau point sur l'actualité :



Les bureaux de vote ont ouvert en Espagne. Ces élections législatives pourraient être un tournant dans la vie politique du pays. Suivez la situation dans notre direct.



Un homme a ouvert le feu hier dans une synagogue proche de San Diego, en Californie. Le dernier bilan fait état d'un mort et trois blessés. Donald Trump a présenté ses condoléances aux victimes.



• Mobilisation en baisse chez les "gilets jaunes", qui ont rassemblé hier entre 23 600 et 60 130 manifestants, selon le ministère de l'Intérieur et le "Nombre Jaune", respectivement.



: Les supporters rennais qui se réveillent doivent encore être sur leur petit nuage. Cadeau aux Bretons avec ce résumé vidéo du match proposé par francetvsport.

: "On sent une belle harmonie avec les supporters mais aussi avec tout le peuple breton."



Sur franceinfo, Bruno Cheyrou revient sur la victoire de Rennes face à Paris, en finale de Coupe de France. Il estime qu'il s'agit d'une juste récompense pour la famille Pinault, propriétaire du Stade rennais depuis plus de vingt ans.

: "On attendait le trophée depuis 48 ans."



"C'est beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté et beaucoup de joie", réagit sur franceinfo la maire de Rennes, Nathalie Appéré, après la victoire du Stade rennais en finale de la Coupe de France.

: Le PSG a vécu une désillusion hier soir en laissant filer la Coupe de France face à Rennes, malgré deux buts d'avance. Un nouveau point noir pour les Parisiens. Manchester United, Rabiot, Rennes... On vous résume la saison du PSG en neuf dates.







: "Je ne l'ai pas insulté, je lui ai dit qu'ils avaient été nuls, c'est le jeu, en englobant toute l'équipe. Quand les joueurs sont arrivés, Verratti, Buffon, je leur ai lancé 'vous êtes nuls, allez Rennes !'"



Interrogé par L'Equipe, le supporter nie avoir insulté les joueurs. Il envisageait hier de porter plainte contre l'attaquant parisien : "Là, je suis tout tremblant, j'ai la lèvre ouverte et j'ai saigné du nez. Je devais rentrer en voiture sur Nantes mais je crois que je vais rester dormir sur place."

: Bonjour. Sur les images diffusées par ce supporter sur les réseaux sociaux, on entend clairement cet homme chambrer les joueurs du PSG : "Buffon, sale bouffon ! Kurzawa, garde ta main ! Raciste [à l'adresse de Marco Verratti] ! Va apprendre à jouer au foot toi [à Neymar] !"



: Bonjour. France Info est-ce vrai que la personne qui a été poussé par Neymar a insulté tous les joueurs du PSG ?

: Mauvais joueur, Neymar ? Après la défaite des Parisiens face à Rennes, l'attaquant du PSG a eu un mauvais geste hier envers un supporter, dans les tribunes du Stade de France. Le tout sous le regard d'un enfant.

: "Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire."



Ben Arfa a savouré hier sa revanche face au PSG : "Dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Un jour ou l'autre, il revient plus fort." Plus de précisions dans notre article.



: La voilà @kenavo. Ouest France laisse éclater sa joie en couverture avec en titre : "Ils l'ont fait". Vous pouvez même acheter le journal en ligne pour l'imprimer et le mettre dans votre vitrine de souvenirs.





: Clément, on attend la une de Ouest France dans la revue de presse !

: Enfin, Le Télégramme se réjouit en une de la victoire des Bretons en Coupe de France avec en titre : "Rennes détrône le PSG." Le quotidien rappelle que les Rennais n'avaient pas gagné de titre depuis 1971.





: Il est l'heure de la traditionnelle revue de presse. L'Equipe revient évidemment sur l'exploit des Rennais qui ont battu le PSG en finale de la Coupe de France (2-2, 6 tirs aux buts à 5).





: Je vois qu'effectivement vous appliquez les consignes de Pierre Godon à la lettre :) Je suis beau joueur et je dois reconnaître que Rennes mérite sa victoire après cette belle finale. Quant au PSG, il s'agit assurément d'une saison ratée, la pire au niveau du bilan depuis la saison 2011-2012.





: Bravo les Rennais. Parlons de la victoire de Rennes plutôt que de toujours parler de la défaite du PSG. Bravo bravo bravo !

: Clément, le PSG n'est pas un bon club à soutenir, l'habitude de la gagne (sur notre territoire) et la défaite fait mal. Non, non ce n'est pas un cauchemar...c'est Pierre qui nous a demandé de vous envoyer des messages, pas forcément de soutien d'ailleurs.

: Bonjour Clément ! Moi je fais comme il a dit Pierre : loin de moi l'idée de vous rappeler la défaite du PSG hier soir. Très loin l'idée...très très loin...trèèèès loin...

: Commençons de suite pas un point sur l'actualité :



Les bureaux de vote viennent d'ouvrir en Espagne. Ces élections législatives pourraient être un tournant dans la vie politique du pays. Le scrutin pourrait être historique puisque le parti d'extrême droite Vox pourrait faire son entrée au Parlement.



Un homme a ouvert le feu hier dans une synagogue proche de San Diego, en Californie. Le dernier bilan fait état d'un mort et trois blessés. Donald Trump a présenté ses condoléances aux victimes.



• Mobilisation en baisse chez les "gilets jaunes", qui ont rassemblé hier entre 23 600 et 60 130 manifestants, selon le ministère de l'Intérieur et le "Nombre Jaune", respectivement.



