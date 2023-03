Direct Nantes-Lens : les Canaris défendent leur titre... Suivez le quart de finale de Coupe de France

Tenants du titre, les Nantais accueillent, mercredi, des Sang et Or en quête de confiance après un début de saison pourtant tonitruant.

Après deux revers consécutifs à la maison contre la Juventus et Rennes, le FC Nantes veut se relancer avec la réception du RC Lens, mercredi 1er mars (18h15) en quarts de finale de la Coupe de France dans un stade de la Beaujoire à huis clos. Tenants du titre, les Canaris entendent poursuivre dans la compétition et ont une revanche à prendre dix jours après leur défaite, toujours pas digérée, (3-1) en championnat à Lens.

Les Sang et Or marquent le pas après leur début de saison canon. Mais, portés par leurs recrues hivernales comme Angelo Fulgini, ils sont toujours dans la course au top 5 en championnat et se prennent à rêver d'un titre national avec la Coupe de France.