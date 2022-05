DIRECT. Finale de la Coupe de France : qui, de Nice ou de Nantes, l'emportera ?

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Les deux clefs du succès de l’OL : le match énorme du gardien Mathieu Patouillet qui a multiplié les miracles et le passage dans l’axe de Mohamed El-Arouch, auteur de l’ouverture du score. Bravo à l’académie lyonnaise #OLSMC #Gambardella

Les jeunes lyonnais remportent la Coupe #Gambardella aux tirs au but !

: @MM's Family Tout à fait, ça s'est joué aux tirs au but contre Caen !

: Et la Gambardella pour les Gones 😍 Merci les petits 🏆

: Coup d’envoi des festivités à @Nice06. Les portes de la place Massena viennent de s’ouvrir ! #OGCNice #Nissaenfinala

: A Nice, les portes de la fan-zone viennent à peine d'ouvrir, donc on va pouvoir jauger les ambiances dans quelques minutes.

: Grosse ambiance à la fan zone de #Nantes, supporters chauds bouillants et survoltés … #FCNantes

: A noter que localement, l'ambiance est également bouillante à Nantes, dans la fan-zone installée pour l'occasion.

: Une marée jaune et verte s'approche du stade de France 🔰



: On continue de prendre le pouls des abords du Stade de France, où les Nantais dominent assez nettement au jeu des couleurs.

: Strasbourg s'impose contre dans ce match capital de la 36e journée. Un succès acquis grâce à un but de Kevin Gameiro, qui permet aux Alsaciens de grimper à la 5e place, devant Nice, accaparé par sa finale de Coupe de France dans deux heures.

: Mes contrites, le but a été finalement annulé pour hors-jeu, mais je me suis fait happer par le final haletant du match de rugby. Rappelez-moi de demander à ma direction une greffe d'yeux que je puisse observer plus d'écrans en même temps ;-)

: Vous êtes sûr pour l'égalisation de Brest ? Quand on regarde les scores sur Internet du match en cours c 0-1. Bon week-end sport

: Et Brest qui revient encore une fois ! Quel mental de cette équipe !!

: Egalisation brestoise une poignée de secondes après le but strasbourgeois. Hissez haut, Satriano, comme on dit (presque) au stade Francis-Le-Blé (c'est Martin, le prénom de l'attaquant finistérien). , 79e.

: But important en Ligue 1, avec le Strasbourgeois Kevin Gameiro qui marque un but crucial dans la course à l'Europe à un quart d'heure de la fin, sur le terrain de Brest.

: Vague jaune au stade de France







: Les fumigènes sont de sortie 🔥 les supporters du #FCNantes fin prêts à 5h du coup d’envoi au #stadedeFrance 🔰#FCNOGCN #finalecoupedefrance #FBsport

: Les supporters niçois c'est quand vous voulez pour vous manifester aux abords du Stade de France, on ne voit que du jaune ici :-) Numériquement, il y a environ 22 000 supporters venus de Nantes et à peine moins venus de Nice.

: "Nous sommes les Toulousains..." 🎶#TFCNO https://t.co/rp7c0unCe6



: Marée jaune près du Stade de France, marée violette à Toulouse qui peut être sacré champion de Ligue 2 en cas de succès face au Nîmes Olympique. Le coup d'envoi de la rencontre est à 19 heures.

: Bière, fumigènes et chants pr encourager les « jaunes » a deux pas du stade de France, les supporters sont déjà très « chauds »

: Grosse ambiance dans le train en direction de Paris ! Certains Nantais lancent même une chenille #FCNantes #OGCNFCN @OuestFrance #Nantes

Belle ambiance déjà ! Filmez, filmez (au format paysage) et envoyez moi vos vidéos demain pour participer au reportage collaboratif.



: Il m'a assuré qu'il repassait chez lui enfiler son plus beau maillot canari avant de filer au Stade de France. C'est sans doute pour ça que je ne vois pas l'ami Raphaël Godet sur les vidéos de l'armée jaune qui envahit les abords du Stade de France.

: Bonjour Pierre 👋On peut tout de même dire qu'aucune des deux équipes n'a envie de se faire plumer, et que sans être un oiseau de malheur, je dirais qu'à la fin l'un des deux sera le dindon de la farce.😁

: @Kat Si on se fie au classement de la Ligue 1, léger avantage à Nice, qui occupe la 5e place, soit quatre places de mieux que les Canaris. Les Aiglons se sont également imposés lors des deux confrontations directes en championnat (2-1 dans les Alpes-Maritimes, 2-0 en Loire-Atlantique).

: Bonjour Pierre. Entre les Aiglons et les Canaris, quelle équipe a le plus de chance de "s'envoler" vers la victoire ??? ;-) Merci !