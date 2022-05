DIRECT. Nice-Nantes : qui, des Aiglons ou des Canaris, s'envolera vers la victoire en Coupe de France ? Suivez et commentez le match avec nous

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: est-ce que Macron n'est pas un peu sifflé ? On dirait

: Notez que l'épisode de sifflets a été court, mais intense. Les supporters des deux équipes ont rapidement arrêté pour reprendre les chants d'encouragement.

: Emmanuel Macron descend sur la pelouse, accompagnée d'une bordée de sifflets, venus des travées. Le président de la République, qui entame tout juste son second mandat, salue les joueurs.

: La Marseillaise retentit dans le Stade de France, reprise par le public dans les deux camps.

: 1-0 Nantes niveau tifo, mais bel effort des Niçois #OGCNFCN



: Une amie chère, supportrice de Nantes ce soir, m'envoie cette photo depuis le Stade de France du tifo nantais. Numériquement, les supporters canaris sont nettement plus nombreux dans les tribunes.







(UNE CANARIE ANONYME / FRANCEINFO)

: Un bon vieux 0-0 et une victoire de Nice aux t.a.b..

: Facile Canaris 5- Aiglons 2

: 4-2 pour le FC Nantes.

: Nice 3-2 avec un match plein de rebondissements ❤️🖤

: @bruno Vous faites référence au but de légende de l'entraîneur nantais, alors au PSG, face au Real Madrid, au bout du bout du bout de la prolongation, en 1993.





: Victoire 6-5 pour Nantes avec une tête smashée de Kombouaré à la 95e ;-)

: 1-0 pour Nantes ! Malgré une ambiance jaune je dois dire que l'avant match a été très sympa avec les supporteurs niçois (mais les nantais gagnent à la fin, toujours 😁)

: Allez, 2-1 pour Nantes 💪

: 3-1 pour Nice !

: Je pense que Nice va gagner 2-1 avec des buts de Delort et Dolberg contre 1 but de Kolo Muani.

: Allez 3-1 pour le FC Nantes et une petite nuit de Raphaël Godet

: Il est venuuuuuuuuuuuu le temps des pronostics, le football est entré, dans un nouveau millénaire (sans le PSG).

: En tout cas, si Nantes gagne on s'est promis Kombouaré un coup ! Merci FI et ce cher Pierre

: Rien que pour ce jeu de mots, j'ai envie de vous dire "à la vôtre, cher ".

: 🔴⚫️ Niçoises, Niçois... voici la compo' du Gym pour cette Finale de #CoupeDeFrance !#NissaEnFinala #OGCNice

: 𝐋𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐂𝐄𝐓𝐓𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 ! ⚔🔥#CDF I #OGCNFCN I #OnEstNantes



: Voici les compositions des deux équipes pour cette finale !

: Pour leur grand retour au Stade de France, les Nantais ont vu les choses en grand. 21 000 supporters ont fait le déplacement, avec la sensation de vivre, déjà, un morceau d'histoire. Louise Le Borgne s'est mêlée toute la journée parmi eux. Voici son reportage.









(Louise Le Borgne - France info sport)



: Oullààààààà, il n'y a qu'Emmanuel Macron, et peut-être le premier cercle où figure Alexis Kohler pour connaître la réponse. On guettera quand même la tribune présidentielle quand même, au cas où ;-)

: Bonsoir Pierre, est-ce que le futur premier ministre est aussi au stade de France ? Ma question pour réunir les sujets du jour. Dites-moi si j’ai gagné le concours que vous n’avez pas proposé.

: Ambiance familiale côté nantais, quelques chants à la gloire de Leroy Merlin. On ne sait pas s'il sera titulaire mais la blague est validée #OGCNFCN

: Derniers fumis avant d'entrer dans le stade pour les Niçois #OGCNFCN

: L'ambiance est toujours excellente aux abords du Stade de France. Une pensée pour les supporters coincés dans les bouchons ou lâchés par leur bus en rase campagne, ou presque.

: Il est 20 heures ! L'heure de faire le point sur l'actualité de ce samedi soir !



• Jean-Luc Mélenchon annonce son intention d'"écrire une page de l'histoire de France" avec la coalition de gauche, la Nupes, réunie à Aubervilliers. Voici ce qu'il faut retenir de son intervention.



• 21 coups de canon pour un nouveau mandat. La cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron a eu lieu ce matin. En voici les moments forts.



• "Toutes les femmes, tous les enfants, toutes les personnes âgées" ont été évacuées de l'aciérie assiégée d'Azovstal, à Marioupol, annoncent les autorités ukrainiennes.



• Qui va s'envoler entre la victoire entre les Aiglons de Nice et les Canaris de Nantes, protagonistes de la finale de la Coupe de France ? Match à suivre en direct sur notre site.

: #Mèfi est prête ! « Méfie toi », « gare à toi » en niçois. Comme un avertissement aux adversaires de l’OGC Nice…#OGCNFCN #OGCNice #IssaNissa #NissaEnFinala #Nice06 #coupedefrance @franceinfo @franceinfoplus



: Méfiez vous @FCNantes ! #OGCNFCN #OGCNice #IssaNissa #NissaEnFinala #Nice06 #coupedefrance

: Et pendant ce temps, l'OGC Nice a amené son aigle au Stade de France... Je vous préviens, on va tenter la métaphore ornithophile pendant les 90 minutes.

: Après 410 km de vélo depuis La Beaujoire, Kevin et Joris de la ⁦⁦@JokeNantaise⁩ sont arrivés au Stade de France sur leurs bolides, pimpés aux couleurs du ⁦@FCNantes⁩ . Un drôle de défi à retrouver sur ⁦@franceinfo⁩ ⬇️ https://t.co/lfXHGFQqO7

: Nous aurons deux envoyés spéciaux au Stade de France, dont la camarade Louise Le Borgne qui s'est presque crue à l'arrivée de la Grande Boucle sur les Champs-Elysées :-)

: Victoire à l'arraché de Nice après tirs au but 1-0

: Bonsoir, les vilains gros minets perdent 2 à 1 face aux gentils (quoique..) canaris :)

: Pronostic dans le jaune d'œuf : 2-1 pour Nice. Que les meilleurs gagnent !

: 2-0 pour Nantes !!!!!!!

: @Mathou06 Ce ne serait pas le moment de lancer le jeu des pronostics ? A la rédaction, Simon Gourmellet annonce un succès niçois (1-1, succès des Aiglons aux tirs au but). Mais il est bien seul dans une rédac acquise aux Canaris : Raphaël Godet, un de nos Nantais, prédit un succès étriqué (0-0, victoire aux tirs au but, il va donc arriver frais demain à 9 heures dans ce live), Stéphanie Thonnet voit les Canaris l'emporte 3-2, moi 2-1 et Thibaud Le Méneec 3-1.



A vous dans les commentaires ! Rappelons que le vainqueur gagne une entrée de live à sa gloire.

: Bonjour Pierre, désolé pour Raphael, mais Nice va gagner 3 à 2 avec un penalty litigieux

: Les deux clefs du succès de l’OL : le match énorme du gardien Mathieu Patouillet qui a multiplié les miracles et le passage dans l’axe de Mohamed El-Arouch, auteur de l’ouverture du score. Bravo à l’académie lyonnaise #OLSMC #Gambardella

: ⚽️ Les jeunes lyonnais remportent la Coupe #Gambardella aux tirs au but !🏆 Le direct : ▶️ https://t.co/HYNKLsP4Nc

: @MM's Family Tout à fait, ça s'est joué aux tirs au but contre Caen !

: Et la Gambardella pour les Gones 😍 Merci les petits 🏆

: Coup d’envoi des festivités à @Nice06. Les portes de la place Massena viennent de s’ouvrir ! #OGCNice #Nissaenfinala

: A Nice, les portes de la fan-zone viennent à peine d'ouvrir, donc on va pouvoir jauger les ambiances dans quelques minutes.

: Grosse ambiance à la fan zone de #Nantes, supporters chauds bouillants et survoltés … #FCNantes

: A noter que localement, l'ambiance est également bouillante à Nantes, dans la fan-zone installée pour l'occasion.

: Une marée jaune et verte s'approche du stade de France 🔰