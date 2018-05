DIRECT. Coupe de France : La défense des Herbiers a craqué, le PSG mène 1-0. Regardez la finale en direct

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Vous avez raison de saluer la performance des Herbiers, . Mais pas de malentendu : le club des Herbiers n'a pas le statut de club professionnel (réservé aux deux premières divisions, à quelques exceptions près), mais ses joueurs sont footballeurs à plein temps. "En fait, on a autant d'entraînements que pour les championnats professionnels. Mais pas les mêmes moyen", expliquait l'un d'eux à Ouest-France. Et ils touchent plutôt entre 2 000 et 3 000 euros mensuels, ce qui reste loin de Neymar et Mbappé.

: Pour avoir un ordre de grandeur : budget du PSG, 500 millions d'€, Les Herbiers, 2 millions. Salaire moyen PSG, 5,5 millions d'€, Les Herbiers, 1500 €. Et il aura fallu plus de 20 mn au PSG pour marquer, des joueurs dont le quotidien est de s'entraîner quand leurs adversaires le font après une journée de labeur.

: Absolument, @lousticdu29. Mon collègue Benoît Jourdain a d'ailleurs réalisé une vidéo sur le sujet, interrogeant un journaliste spécialisé, un ancien arbitre et un joueur de Ligue 1, qui pointent les limites de cet outil.



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: Petite question : est-ce-qu'il y a la vidéo ce soir lors de la finale ?

: Après 25 minutes de jeu, Les Herbiers finissent par craquer : le PSG ouvre le score sur une nouvelle frappe de Giovanni Lo Celso, après trois tirs parisiens sur le poteau vendéen. à la 26e minute.

: Pendant ce temps, un autre entraîneur a choisi de ne pas regarder les Herbiers à la télévision : Frédéric Reculeau, qui entraînait le club vendéen jusqu'en janvier, avant d'être débarqué à cause de mauvais résultats en championnat, et remplacé par son adjoint Stéphane Masala. "C’est compliqué à vivre", explique-t-il à So Foot.

: C'est une des images que l'on retiendra de cette finale. Quand Emmanuel Macron serrait la main des différents joueurs et entraîneurs, le coach des Herbiers, Stéphane Masala, lui a glissé une petite phrase : "Vous êtes une source d'inspiration pour moi !" L'avenir dira si cette inspiration lui apportera de la réussite. Regardez la scène par ici.

: Malgré tous les efforts des Herbiers, les Parisiens se procurent de grosses occasions. Kylian Mbappé , à son tour, a touché le poteau. Toujours 0-0 après 15 minutes.

: La belle entame des Herbiers n'aura pas duré très longtemps : leur défense est un peu fébrile et Giovanni Lo Celso, d'une lourde frappe, fait trembler le poteau et les supporters vendéens. Toujours 0-0 à la 6e minute.

: Le coup d'envoi est donné au Stade de France, et Les Herbiers montrent qu'ils ne sont pas venus pour subir le jeu. Ce sont eux qui obtiennent le premier corner et décochent les deux premières frappes du match, qui passent assez nettement à côté. Ils n'ont d'ailleurs pas changé leur formation habituelle, et jouent à 4 et non 5 défenseurs. 0-0 après 3 minutes.

: Des supporters des Herbiers sont également réunis dans le stade de Vendée où joue habituellement ce petit club d'une ville de 15 000 habitants, qui lutte pour le maintien en troisième division. Francetvsport avait réalisé un reportage témoignant de l'engouement sur place.











(JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

: Emmanuel Macron est sur la pelouse pour saluer les joueurs et entraîneurs des deux équipes. Le président essuie quelques sifflets depuis les tribunes, qui visent peut être sa politique, mais peut être aussi son soutien affiché à l'Olympique de Marseille.

: La Paris Saint-Germain affronte Les Herbiers, petit poucet de troisième division, en finale de la Coupe de France. Regardez le match en direct.

: Les fans du PSG, eux, se réjouiront de voir que Neymar, absent pour le match où le club a été sacré champion de France, est en revanche présent au Stade de France ce soir.





: Sur Twitter, Les Herbiers s'amusent de leur nom au moment d'annoncer leurs titulaires de ce soir. Mais ils annoncent aussi les véritables compositions des deux équipes, à retrouver ici.

: Les supporters des Herbiers sont arrivés en masse au Stade de France. Le coup d'envoi du match de cette équipe de troisième division contre Paris sera donné dans cinq minutes.















(FRANCK FIFE / AFP)

: En lever de rideau de cette finale de Coupe de France, Troyes a remporté la coupe Gambardella, la coupe de France des moins de 19 ans. Le club s'est imposé 2-1 contre Tours, pour qui c'est la fin d'un parcours chargé d'émotions : le club de deuxième division s'est hissé en finale, en sortant plusieurs équipes de Ligue 1, après la mort d'un de ses jeunes joueurs, Thomas Rodriguez, en mars.

: A quelques heures du coup de d'envoi de la finale de la Coupe de France, les supporters des Herbiers ont mis l'ambiance dans les rues de Paris. Notre journaliste Raphaël Godet était avec eux, et a pris quelques photos et vidéos.

: "Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi" est le nouveau chant préféré des supporters marseillais : le 16 mai, l'OM disputera la finale de la Ligue Europa dans le stade de l'Olympique Lyonnais dont Aulas est le président. Pour rassurer celui-ci, qui craint des dégradations, l'entraîneur marseillais monte au créneau : "Il faut que nos supporters soient exemplaires", a averti Rudi Garcia, "pour ne pas gâcher la fête".

: "Ça se prépare, il faut un peu de feeling. Et une fois que j’ai senti mon groupe, j’essaye de lui donner le message exact dont il a besoin à ce moment précis. Ça peut être en leur donnant une forme d’excitation ou à l’inverse quelque chose qui se rapproche plus de la relaxation."







Quelle “causerie” Stéphane Masala, coach des Herbiers, va-t-il délivrer ce soir à ces joueurs ? L’entraîneur raconte à 20 Minutes comment il prépare ses discours d’avant-match.







: Durant le match amical Russie-France (1-3) joué le 27 mars à Saint-Pétersbourg, plusieurs photographes avaient entendu des cris de singe visant notamment l'attaquant français Ousmane Dembélé.

: La fédération russe a écopé d'une amende de 30 000 francs suisses (environ 25 000 euros) à la suite de cris racistes proférés par des supporters lors du match amical Russie-France fin mars, annonce la Fifa.

: Bonjour @Catherine Vous pourrez regarder la finale des Herbiers contre le PSG à partir de 20h50 sur France 2 et franceinfo. Le club de National (troisième division) des Herbiers se retrouve au Stade de France, en finale de la coupe nationale, face au géant Paris-Saint-Germain, sacré champion de France il y a quelques semaines.

: Sur quelle chaîne regarder la finale ce soir ? Merci

: Blessé au tendon d'Achille, le défenseur de l'équipe de France Laurent Koscielny est forfait pour la Coupe du monde en Russie. Sur Twitter, le joueur indique que son opération s'est bien passée et qu'il est "déterminé à se battre".

: Près de 4 000 supporters des Herbiers sont en route vers le Stade de France, rapporte un journaliste de franceinfo, à quelques heures de la finale de Coupe de France, qui opposera le club vendéen des Herbiers au Paris-Saint-Germain.

: Une association culturelle a lancé une pétition adressée à Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM, afin que la Coupo Santo, l'hymne provençal, soit chantée au Vélodrome lors des matchs du club phocéen, explique France Bleu Provence.





: L'arbitrage par assistance vidéo (la VAR) va être un acteur à part entière de la finale de la Coupe de France entre le PSG et Les Herbiers et de la prochaine Coupe du monde. Censé mettre fin aux polémiques liées à l'arbitrage, ce système est pour l'instant loin de faire l'unanimité. Je vous explique pourquoi.



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span> (FRANCEINFO)

: Selon la presse britannique, Sir Alex Ferguson, ancien manager de Manchester United, est sorti du coma. Il avait été opéré d'urgence samedi à la suite d'une hémorragie cérébrale, rapporte L'Equipe.









(Ben STANSALL / AFP)

: Roberto Mancini, entraîneur du Zénith Saint-Pétersbourg, a accepté de devenir le prochain sélectionneur de l'Italie, qui ne participera pas au Mondial en Russie, affirme la Gazzetta dello Sport (en italien). Mancini, 53 ans signera un contrat de deux ans avec à la clé un salaire de deux millions d'euros par an.







(Alexei Danichev / Sputnik)

: Ils s'y croient déjà. Le quotidien 20 Minutes publie ce matin une fiction dans laquelle le club des Herbiers a remporté la Coupe de France, face au PSG (le match se joue ce soir). Pour nourrir son récit imaginaire, 20 Minutes a demandé à la maire des Herbiers (Vendée) Véronique Besse, au créateur du Puy du Fou Philippe de Villiers et à un caviste de la ville ce que changerait une telle victoire.

: Blessé jeudi face à l'Atlético Madrid en demi-finale retour de la Ligue Europa, Laurent Koscielny a subi une opération au tendon d’Achille. Il sera indisponible pour les six prochains mois et manquera donc la Coupe du monde, qui démarre mi-juin.

: Le défenseur Laurent Koscielny est forfait pour le Mondial en Russie, annonce son entraîneur à Arsenal, Arsène Wenger.

: A quelques heures de la finale de la Coupe de France, qui oppose le PSG, tenant du titre, aux Herbiers, qui jouent en Nationale, le premier s'est payé une pub dans Le Parisien pour féliciter son adversaire. "Quel que soit le résultat, nous sommes déjà fiers d'affronter cet admirable finaliste (...). Peu importe les statuts d'amateurs ou de professionnels, les palmarès ou les pronostics. La seule vérité sera celle du terrain."