Coupe de France : trois raisons de suivre la finale entre Nice et Nantes

Outre la victoire finale, la rencontre entre les Aiglons et les Canaris, samedi, en finale de Coupe de France à Saint-Denis, s'avère aussi importante pour les coupes d'Europe et l'histoire des deux clubs.

Le Stade de France comme théâtre d'une victoire dont rêvent deux villes. Nice et Nantes vont tenter, samedi 7 mai, de soulever un trophée qui récompensera un parcours remarquable en Coupe de France. La rencontre s'annonce indécise, alors qu'aucun favori ne se détache et que plusieurs enjeux d'importance entourent le match. De quoi s'installer dans son fauteuil pour suivre le match en direct sur France 2 et francetvsport dès 20h40.

Parce qu'ils peuvent mettre fin à une longue disette

Voilà bien longtemps que les deux clubs n'ont pas connu le frisson qui accompagne la remise de la coupe Charles-Simon. Depuis son doublé 1999-2000, avec des victoires face à Sedan puis Calais, le FC Nantes fait grise mine, malgré cinq demi-finales (2001, 2004, 2006, 2007, 2019).

Le capitaine nantais Mickael Landreau (à gauche) et le capitaine calaisien Réginald Becque brandissent la Coupe de France, le 7 mai 2000 au Stade de France, à Saint-Denis. (FRANCOIS GUILLOT / AFP)

Du côté de l'OGC Nice, il faut remonter à 1997 pour voir les Aiglons victorieux de la compétition. Dès lors, pour mettre fin à leur disette, les deux équipes vont aligner leurs titulaires habituels, comme l'atteste la présence d'Alban Lafont dans la cage nantaise, occupée par Rémy Descamps lors des cinq premiers matchs de son équipe dans la compétition.

En outre, les deux équipes sont à ce jour à égalité au nombre de victoires, avec trois Coupes de France chacune. Celle qui l'emportera samedi soir au Stade de France égalera les Girondins de Bordeaux et l'AJ Auxerre.

L'@ogcnice c'est 4⃣ finales de #CoupeDeFrance pour 3⃣ victoires !

Retour sur les succès niçois dans la compétition en thread pic.twitter.com/yRJGRQqV1l — Coupe de France (@coupedefrance) May 3, 2022

Parce que le vainqueur jouera la Ligue Europa

Une victoire en finale garantirait, quoi qu'il arrive, une place directe en phase de groupes de Ligue Europa. Contrairement à ce qu'a dû faire Rennes en 2019, il n'y a plus besoin de passer par deux barrages, grâce à l'arrivée de la Ligue Europa conférence. Ainsi, Nice, cinquième de Ligue 1, pourrait aborder ses trois matchs de championnat avec un peu moins de pression, même si la perspective d'une qualification en Ligue des champions n'est pas morte. Pour Nantes, une telle récompense serait inespérée, alors que les Canaris figurent à la neuvième place après 35 journées de championnat.

En plus du volet sportif se joue aussi l'enJeu financier. La victoire assure 1,5 million d'euros au vainqueur, contre 950 000 euros pour le perdant. Au-delà du match, chaque club présent en phase de poules de la Ligue Europa est récompensé de plus de 3,5 millions d'euros. A cela s'ajoutent les primes pour l'équipe dans la compétition européenne. Elles sont d'au moins 630 000 euros pour une victoire et 210 000 euros pour un match nul.

Parce qu'une finale sans Paris est rare

Paris à Saint-Denis, c'est (pour l'heure) fini. Pour la première fois depuis 2014, le club de la capitale ne sera pas présent au Stade de France. Les joueurs de Mauricio Pochettino ont été éliminés par l'OGC Nice en huitièmes de finale.

Depuis huit ans les Parisiens ont soulevé à sept reprises le trophée. Seul Rennes a réussi à mettre à mal cette suprématie en 2019, et avait dû passer par une séance de tirs au but. Alors pour Nice et Nantes, l'occasion est belle... et rare. Pour une fois, à la fin, ce ne sera pas Paris qui gagne.