Coupe de France : Toulouse met fin à la belle aventure d'Annecy et rejoint Nantes en finale

Les Toulousains ont éliminé les pensionnaires de Ligue 2 (1-2), jeudi, et se sont qualifiés pour la première finale de Coupe de France de leur histoire.

Toulouse peut rosir de plaisir. Les hommes de Philippe Montanier se sont qualifiés pour la première finale de Coupe de France de leur histoire, jeudi 6 avril, en disposant du FC Annecy (2-1), la surprise de cette édition 2022-2023. Bourreau de Marseille au tour précédent, les pensionnaires de Ligue 2 ont joué crânement leur chance mais se sont fait punir sur leurs rares erreurs par des Toulousains appliqués.

Au Stade de France, le 29 avril prochain, les Violets retrouveront donc le FC Nantes, vainqueur de l'Olympique lyonnais mercredi à l'occasion de la première demi-finale (1-0). Une affiche aux airs de revanche après le barrage pour la Ligue 1 perdu face aux joueurs d'Antoine Kombouaré en 2021.

Toulouse longtemps malmené par le petit poucet

Et pourtant, Toulouse s'est fait bouger en Haute-Savoie. Entreprenants, les Annéciens sont passés proches d'ouvrir le score. D'abord, un centre d'Alexy Bosetti mal négocié par la défense toulousaine a failli profiter à Steve Shamal (16e). Puis un coup franc puissant de Yohan Demoncy, des 35 mètres, avait forcé le gardien violet Kjetil Haug à s'illustrer (18e).

Thomas Callens, héros annécien avec ses sept penalties stoppées depuis le début de la compétition, a finalement cédé le premier lorsque Branco van den Boomen a servi idéalement le Marocain Zakaria Abouklhal pour sa 14e passe décisive de la saison (36e). Un avantage de courte durée pour Toulouse. Alors que les Haut-Savoyards se montraient sur coups de pied arrêtés, Alexy Bosetti a obtenu un penalty qu'il a lui même transformé juste avant la pause (45e+4). De quoi faire rugir le Parc des Sports et plonger les treizièmes de Ligue 1 dans le doute.

L'ascenseur émotionnel profite aux Violets

Mais alors que l'on s'acheminait vers une séance de tirs au but si chère aux Annéciens, une erreur du malheureux Arnold Temanfo a offert le but vainqueur au Toulousain Farès Chaïbi (86e). La soirée aurait pu basculer dans l'irrationnel si la reprise de l'extérieur de la surface envoyée en pleine lucarne par Sahi Dion avait permis aux joueurs de Laurent Guyot de revenir dans le temps additionnel (90e+2). Mais le Malien a été signalé en position de hors-jeu pour le plus grand bonheur des Toulousains.

La parenthèse enchantée s'arrête donc là pour le FCA, engagé dans cette Coupe de France depuis le 7e tour disputé fin octobre. Quinzième de Ligue 2 avec deux points d'avance seulement sur la zone rouge, Annecy va retourner au pain quotidien du championnat avec la volonté d'éviter une relégation. Des considérations que les Toulousains n'auront probablement pas d'ici la fin de la saison. Pour eux, le train est en marche et il a pour destination Saint-Denis.