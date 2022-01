Coupe de France : pas d'exploit pour Vitré face à Nantes, Bordeaux trop juste face à Brest... Le récap' des 16es de finale

Le Stade Brestois, le FC Nantes, Toulouse et le FC Versailles rejoignent Nice, qualifié d'office pour les huitièmes de finale de la Coupe de France après l'exclusion du Paris FC et de l'Olympique Lyonnais en raison des incidents survenus au stade Charléty. Les Bretons ont disposé de Bordeaux tandis que Nantes et Toulouse se sont imposés face aux amateurs de l'AS Vitré et de l'AS Cannes.

La jeunesse bordelaise trop juste face à Brest

Avec 21 cas de Covid-19 au sein de son effectif, Bordeaux présentait une équipe rajeunie face au Stade Brestois sur la pelouse des Bretons. Cinq joueurs fêtaient leur première titularisation en professionnel, dont le gardien Davy Rouyard, qui a délivré une belle prestation. Le portier de 22 ans a repoussé de nombreux assauts brestois mais a cédé sur le penalty tiré par Steve Mounié à la 35e minute, et sur celui tiré par Romain Faivre, une panenka, à la 81e minute. Jérémy Le Douaron a scellé la victoire des siens dans le temps additionnel. Les Brestois s’imposent donc 3-0 et rejoignent les 8es de finale.



⏱ | C’est terminé à Francis-Le Blé. Le Stade Brestois l’emporte 3 à 0 face aux Girondins de Bordeaux et obtient son billet pour les 8es de finale de la @coupedefrance. #SB29FCGB pic.twitter.com/tW6FlPDyun — Stade Brestois 29 (@SB29) January 2, 2022

Cannes ne réédite pas l’exploit

Sous le soleil de la Croisette, les Cannois rêvaient d’un meilleur scénario après avoir éliminé Rodez puis Dijon, deux clubs de Ligue 2. Mais malgré une belle combativité et plusieurs occasions, les pensionnaires de cinquième division ne sont pas parvenus à renverser Toulouse. Après avoir retardé l’échéance, ils ont encaissé un but inscrit par Rafael Ratao, à la 52e minute. Le Brésilien est l’auteur du seul but de la rencontre mais est ensuite sorti blessé, comme Brecht Dejaegere. Une mauvaise nouvelle pour le TFC, en lice pour disputer la montée en Ligue 1.

Nantes s’impose logiquement face à l’AS Vitré, Versailles élimine La Roche Vendée Foot

Au stade de la Beaujoire, le FC Nantes a logiquement éliminé l’AS Vitré, club de quatrième division (2-0). Malgré l’absence de certains cadres au repos, positifs au Covid-19, ou partis disputer la Coupe d’Afrique des nations, les Canaris ont dominé les pensionnaires de National 2 grâce à des buts de Ludovic Blas et de Willem Geubbels, son premier sous le maillot nantais.



Dans le même temps, et alors qu’il n’y avait qu’une division d’écart entre les deux équipes, le FC Versailles (N2) a facilement disposé de la Roche Vendée Foot (N3), sur le score de 4-0, grâce à un doublé de Christopher Ibayi, une superbe reprise de volée de Makan Traoré, et un but de Waly Diouf.

[#CoupeDeFrance] ✅ - C’EST TERMINÉ ! APRÈS UNE RENCONTRE MAÎTRISÉE DE BOUT EN BOUT, NOS VERSAILLAIS SE QUALIFIENT POUR LES 8ÈMES DE FINALE POUR LA PREMIÈRE FOIS DE NOTRE HISTOIRE ! pic.twitter.com/yoh2EHTH9x — FC Versailles 78 (@FCVersailles78) January 2, 2022