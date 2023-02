Coupe de France : le PSG éliminé, la voie se dégage pour les autres prétendants

Dominé par l'OM au Vélodrome mercredi soir, Paris a pris la porte de la Coupe de France dès les 8es de finale.

Les hommes d'Igor Tudor ont enlevé une belle épine dans le pied des premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France. En étouffant dans les grandes largeurs des Parisiens, dominés en première mi-temps avant de devenir complètement impuissants dans le second acte (deux petits tirs lors des 45 dernières minutes), l'OM a renversé la table en poussant le leader de la Ligue 1 en dehors de la compétition, mercredi 8 février.

Mais il n'y a pas que pour Marseille que les voyants virent au vert. Avec eux, les Olympiens voient les autres prétendants encore en lice se frotter les mains après l'élimination des joueurs de Christophe Galtier, habitués à soulever le trophée ces dernières saisons. Même s'il existe des exceptions. Fini l'ogre parisien qui phagocytait les titres de 2015 à 2018, puis de 2020 à 2021. Les champions de France ne sont plus maîtres de "leur" coupe.

Cette nouvelle désillusion au stade Vélodrome illustre aussi cette ouverture du spectre pour toutes les équipes restantes. Car oui, même pour les trois clubs de Ligue 2 encore en lice (Grenoble, Rodez, Annecy), la possibilité d'aller au bout n'est plus si illusoire. D'autant plus si le tirage au sort, qui aura lieu ce jeudi à partir de 20h45 dans "Tout le Sport" (France 3), place face à face deux équipes de deuxième division.

Marseille en favori, Lyon et Lens à l'affût ?

Dans un Vélodrome incandescent mercredi soir, l'OM avait à cœur de lever une malédiction vieille de plus de 11 ans face au rival de la capitale, qu'il n'avait plus vaincu sur sa pelouse depuis novembre 2011. Pire : jamais dans l'histoire de la Coupe de France Marseille n'était parvenu à terrasser le PSG à domicile.

La statistique définitivement enterrée, le club phocéen en devient-il pour autant le favori de cette édition 2022-2023 ? La démonstration de force d'Alexis Sanchez et ses partenaires contre Paris, surtout en première mi-temps, les placent a minima en outsider (très) crédibles. Le capitaine Valentin Rongier, lui, se voulait plus terre à terre après la rencontre : "On est ravis de pouvoir passer au prochain tour. Comme on l’a dit en début de saison, la Coupe est un objectif." Après avoir eu le scalp de Rennes (1-0) en 16es, les hommes de Tudor semblent ne craindre personne.

Il n'en demeure pas moins que d'autres veulent s'inviter au bal des prétendants, comme Lens, à égalité de points avec l'OM en Ligue 1 et qui va disputer sa place pour les quarts contre Lorient ce jeudi (21 heures), ou Lyon, tombeur de Lille aux tirs au but (2-2, 4 tirs au but à 2). Un argument d'autant plus vrai que pour les Gones, englués à la 9e place, un succès en Coupe peut être leur seule chance de retrouver la coupe d'Europe.

Enfin, s'ils se sont fait très peur contre Angers (1-1, 4 tirs au but à 2), les tenants du titre nantais sont encore debout et n'entendent pas lâcher leur couronne si facilement. De quoi garantir des affiches encore palpitantes d'ici à la grande finale au stade de France, le 29 avril prochain.