Coupe de France : des chocs Lens-PSG et Saint-Etienne-Marseille au menu des 32es de finale

Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France s'est tenu, lundi 2 décembre, avec l'entrée en lice des 18 clubs de Ligue 1. Ces rencontres sont prévues entre le vendredi 20 et le dimanche 22 décembre. Deux chocs entre deux clubs de première division seront particulièrement scrutés : Lens-Paris Saint-Germain et Saint-Étienne-Marseille.

L'un des "petits-poucets" de la compétition, l'Union Saint-Jean FC, club de Haute-Garonne en Régional 1, le sixième échelon français, affrontera Monaco, actuel troisième du championnat de France alors que les Alsaciens de Still Mutzig, également en R1, accueilleront dans le Bas-Rhin le Stade de Reims (L1). Les Girondins de Bordeaux, pensionnaires de National 2 après leur relégation administrative, défieront le Stade Rennais (L1).

Enfin, deux clubs ultra-marins sont encore en course et disputeront en métropole leur 32e de finale : Saint-Denis de la Réunion sera opposé à Cabourg (N3) et Saint-Joseph en Martinique ira en Corse défier Bastia, club de Ligue 2. La finale de la Coupe de France est programmée le 24 mai prochain au Stade de France.

Tous les matchs des 32es de finale

Sochaux (N1) - Clermont foot (L2)

USC Corté (N3) - OGC Nice (L1)

FC Espaly (N3) - Dijon FC (N1)

AS Cannes (N2) - Grenoble F38 (L2)

GOAL FC (N2) - Annecy (L2)

Hauts Lyonnais (N3) - Toulouse FC (L1)

FC Bourgouin Jallieu (N3) - FC Martigues (L2)

Union Saint-Jean FC (R1) - AS Monaco (L1)

AS Saint-Étienne (L1) - Olympique de Marseille (L1)

Le Puy (N2) - Montpellier (L1)

Troyes (L2) - FC Metz (L2)

FC Rouen 1899 (N1) - Lille (L1)

FCSR Haguenau (N2) - Boulogne-sur-Mer (N1)

ASS Still Mutzig (R1) - Reims (L1)

Auxerre (L1) - Dunkerque (L2)

ES Thaon (N3) - Amiens (L2)

RC Calais (N3) - Strasbourg (L1)

Drancy JA (N3) - Nantes (L1)

Feignies Aulnoye (N2) - Olympique lyonnais (L1)

SC Bastia (L2) - RC Saint Joseph (R1)

US Thionville (N2) - Valenciennes (N1)

FC93 Bobigny (N2) - Angers (L1)

Tours FC (R1) - Lorient (L2)

Merignac (R1) - Stade Lavallois (L2)

Lens (L1) - Paris Saint-Germain (L1)

Saint Philbert Grand Lieu (N3) - Quevilly-Rouen (N1)

Bordeaux (N2) - Rennes (L1)

Vierzon (N3) - Le Mans (N1)

Dives-Cabourg (N3) - Saint Denis FC (R1)

Guingamp (L2) - Caen (L2)

Stade Briochin (N2) - Le Havre (L1)

La Roche sur Yon (N2) - Brest (L1)