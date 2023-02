Coupe de France : cadors, calendrier chargé, trophée dans le viseur... Pourquoi il ne faut pas manquer le Classique entre Marseille et Paris

L'OM et le PSG se rencontrent en 8e de finale de la Coupe de France mercredi, au stade Vélodrome.

Des allures de finale. L'Olympique de Marseille accueille le Paris Saint-Germain, mercredi 8 février, au stade Vélodrome, en huitièmes de finale de la Coupe de France (en direct à 21h10 sur France 3 et france.tv). Un choc entre deux grands rivaux du football français qui promet du beau spectacle mais qui laissera un des deux prétendants à la victoire finale sur le carreau. Franceinfo : sports vous explique pourquoi il ne faut pas rater cette affiche.

C'est l'affrontement entre les deux premiers de Ligue 1

Respectivement premiers et deuxièmes de Ligue 1, Parisiens et Marseillais représentent ce qui se fait de mieux en France. Le PSG, leader (54 points), possède huit points d'avance sur son dauphin olympien (46 points). Dans l'histoire, le PSG et ses dix titres de champion de France (à égalité avec Saint-Etienne) trône sur la première marche du podium avec une longueur d'avance sur l'OM. Plus que jamais déterminés à décrocher une place en Ligue des champions, voire à titiller le leader, les Olympiens sont ambitieux. Depuis les années 90, cet affrontement porte un nom : le Classique, par référence au Clasico qui oppose le Real Madrid au FC Barcelone en Espagne. Ce sera le 104e de l'histoire, alors que les deux formations se sont déjà affrontées cette saison (victoire 1-0 du PSG) et qu'elles se retrouveront dès le 26 février, lors de la 25e journée de Ligue 1. Une finale avant l'heure dans une enceinte à guichets fermés mais sans supporters parisiens, interdits de déplacement.

Parce que Paris veut bien entamer sa série de tous les dangers

Ce premier vrai test en dira plus sur l'état de forme du PSG. Avec les retours de Verratti, Neymar et Ramos, ce déplacement en terre phocéenne lance le calendrier bien chargé des Parisiens qui abordent un mois de tous les dangers. Après ce match couperet en Coupe de France, il y aura un déplacement à Monaco, la réception du Bayern Munich en 8es de finale de Ligue des champions, celle de Lille puis de nouveau un déplacement à Marseille. Pas forcément rassurants sur le terrain, notamment en l'absence de Kylian Mbappé, blessé, une victoire en terre marseillaise mettrait les hommes de Christophe de Galtier en confiance.

Parce que l'OM peut mettre fin à la spirale négative au Vélodrome

2011. La dernière victoire marseillaise dans son antre face aux Parisiens remonte à douze ans. Sur les neuf dernières réceptions, les Marseillais ont concédé six défaites pour seulement trois matchs nuls. Une victoire de l'OM serait donc un exploit pour les hommes d'Igor Tudor. D'autant plus que si Rennes et Lens ont fait tomber le PSG début janvier, ce sont les deux seules équipes à l'avoir battu cette saison, toutes compétitions confondues. Et l'OM n'a vaincu Paris qu'une seule fois (au Parc des Princes en 2020) lors des 26 dernières confrontations entre les deux formations.

Parce que la Coupe fait partie de l'ADN des deux clubs

Pour chaque camp, une défaite à ce stade aura un goût amer. Chacun des deux techniciens, Christophe Galtier et Igor Tudor, a pour objectif de ramener le trophée dans l'armoire déjà bien garnie de son club. Eliminé en 8es de finale par Nice aux tirs au but l'an dernier, le PSG demeure en tête du palmarès de la compétition, avec 14 Coupes de France. "Pour gagner il faut battre tout le monde. Quand on est le Paris Saint-Germain, on a l’ambition de remporter cette compétition", déclarait Christophe Galtier à l'issue du match remporté face à Pays de Cassel (7-0), au tour précédent. Second au palmarès (10 titres), l'OM attend depuis plus de trente ans (1989). "La Coupe de France est une compétition importante que l'on veut gagner", assurait Igor Tudor en conférence de presse avant d'affronter Hyères en 16es de finale. Pour le vainqueur de l'affrontement, le chemin avant la victoire finale sera encore long.