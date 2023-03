Coupe de France : Annecy recevra Toulouse, une affiche Nantes-Lyon en demi-finales

Après le tirage effectué jeudi, Annecy défiera Toulouse, alors que l'autre demi-finale opposera Nantes et Lyon, le 5 avril prochain.

Après le Paris FC en huitièmes de finale et l'Olympique de Marseille en quarts, c'est face à Toulouse qu'Annecy, pensionnaire de Ligue 2, jouera sa place en finale de la Coupe de France. A la suite du tirage au sort effectué par le handballeur français Elohim Prandi dans "Tout le Sport", jeudi 2 mars, les Annéciens défieront Toulouse à domicile, alors que dans l'autre match, Nantes accueillera l'Olympique lyonnais à la Beaujoire. Les demi-finales auront lieu le 5 avril prochain, la finale est elle prévue le 29 avril au stade de France.

Après leur victoire historique aux tirs au but mercredi au Vélodrome, les coéquipiers du gardien Thomas Callens sont les derniers représentants des clubs hors de l’élite. En évitant Lyon et le tenant du titre nantais, et en ayant l’avantage de recevoir, Annecy accroit ses chances de devenir le premier club de Ligue 2 en finale depuis Auxerre en 2015.

De leur côté, les Nantais devront passer sur le corps d’un Olympique lyonnais tombeur de Grenoble mais toujours convalescent pour jouer une seconde finale consécutive au Stade de France, et espérer disputer une nouvelle campagne européenne, après leur récente élimination en Ligue Europa face à la Juventus Turin.