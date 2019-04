"C'était lamentable" : PSG, la défaite de trop pour les supporters

Le PSG s'est incliné samedi soir face à Rennes en finale de Coupe de France de football, plongeant le club dans la crise.

Le Stade Rennais a mis fin samedi 27 avril à 48 ans de disette en remportant au Stade de France la finale de Coupe de France, 6 tirs au but à 5 face au PSG. Un sacre que les Rennais savourent à n'en plus finir, précipitant dans le même temps le PSG dans la crise.

L'image est saisissante. Le milieu de terrain du PSG Christopher Nkunku envoie son tir au but dans les nuages, les supporters rennais exultent, les Parisiens s'écroulent sous les sifflets de leurs fans : "C’était lamentable, c’est lamentable la façon dont ils jouent. Il y a un problème !"

Il va falloir faire des changements sinon la Ligue des Champions on l’aura jamais !Un supporter du PSGà franceinfo

Le PSG réalise sa pire saison depuis 2012 avec seulement le titre de champion de France à son crédit. Mais au moment de tirer un premier bilan sur ce fiasco, une première explication, il n'y a plus personne devant le micro. Pas de président Nasser Al-Khelaifi, d'habitude si prompt à venir célébrer les victoires. Aucun joueur non plus. Seul l'entraîneur Thomas Tuchel a fait front.

C’était une situation pas facile. C’est trop tôt maintenant pour faire un bilan, mais nous ne sommes pas satisfaits.Thomas Tuchel

"Trop tôt" pour faire un bilan mais à la question de savoir s'il souhaite rester au PSG, l'entraîneur a répondu oui sans hésitation. Mais pas sûr que le Qatar l'entende de cette oreille.

La finale, retransmise dans 160 pays, va laisser des traces. Aujourd'hui, les vidéos qui tournent en boucle sur les réseaux du monde entier, ce ne sont pas celles d'une équipe triomphante mais celles de deux stars du PSG qui ont perdu leurs nerfs avec MBappé exclu pour une faute stupide et Neymar mettant un coup de poing à un supporter parce qu'agacé par sa remarque. Pas vraiment ce qu'on attend d'un grand club.

Le reportage de Fanny Lechevestrier --'-- --'--