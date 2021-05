Chelsea-Real Madrid : "Ils ont été meilleurs que nous", reconnaît Zidane

Pas de quatrième finale de Ligue des champions sur le banc du Real Madrid pour Zinédine Zidane. Chelsea s'est imposé 2-0 face aux Madrilènes, à l'occasion de la demi-finale retour de Ligue des champions, mercredi 5 mai à Stamford Bridge.

Le technicien français a reconnu sans ambages la supériorité de l'adversaire du soir. "Il nous a manqué beaucoup de choses. Même dans les duels ça a été compliqué", a-t-il admis. Avant d'ajouter : "Je suis très fier de mes joueurs et du parcours réalisé. On est à un match de la finale, mais ce soir ils ont été meilleurs que nous." Concernant son avenir au Real, "je n'ai réfléchi à rien du tout. Ce soir c'est une déception pour tout le monde, pour tous les joueurs qui ont essayé, qui ont tout donné. Il nous reste quatre matchs pour aller chercher quelque chose en Liga".

La classe de Zinédine Zidane qui félicite Chelsea pour sa qualification en finale de Ligue des champions.

S'il flotte une atmosphère de fin de règne côté Casa blanca, l'ambiance est tout autre à Londres. Thomas Tuchel et Thiago Silva disputeront une deuxième finale de Ligue des champions consécutive en moins d'un an, après avoir été défaits le 23 août dernier avec le PSG par le Bayern Munich. L'entraîneur allemand devient du même coup le premier entraîneur de l'histoire à enchaîner deux finales avec deux équipes différentes. Il a souligné la mentalité exceptionnelle de son équipe. "C'est un cadeau de travailler avec une équipe comme celle-ci", a-t-il confié au micro de RMC Sport. "Je donne tous mes compliments à l'équipe qui n'a jamais perdu la concentration". Il a également mis en lumière la prestation de Thiago Silva, avec lequel il entretient une "relation de confiance et professionnelle" : "C'est un gars extraordinaire. Il prend beaucoup de plaisir à Chelsea et il a été très fort ce soir, je suis très heureux pour lui."

Thomas Tuchel fait part de sa joie après avoir qualifié Chelsea en finale de Ligue des champions.

L'ancien capitaine du PSG a, quant à lui, salué la prestation de son équipe, tout en ayant une pensée pour son ancien club : "Malheureusement, Paris n'a pas réussi à faire le boulot hier. J'étais triste pour les joueurs. Maintenant nous [avec Tuchel] sommes contents d'être ici. Nous avons mérité ce résultat et il faut continuer comme ça. On va jouer la finale avec le même esprit que contre le Real Madrid", a déclaré Thiago Silva. Buteur libérateur, Mason Mount a avoué : "On aurait sans doute dû marquer cinq buts".

Le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, n'a pas masqué sa déception après la défaite de son équipe : "Chelsea est une équipe qui a une bonne organisation et qui défend bien", a-t-il d'abord reconnu. "On a eu une belle occasion de Karim [Benzema] mais leur gardien a fait un bel arrêt. C'était très dur de se procurer de grandes occasions. C'est dommage, mais c'est le foot et on doit continuer à travailler pour bien terminer la saison et revenir plus fort l'année prochaine".