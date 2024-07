Chant raciste des Argentins contre les Bleus : on vous explique la polémique, née en 2022

Une polémique qui ne désenfle pas. Après une Copa America remportée face à la Colombie, l'heure était à la fête pour l'Albiceleste dans la nuit du 14 au 15 juillet. Les joueurs argentins, emportés par la joie de la victoire, s'amusent dans le bus. C'est alors qu'ils dérapent complètement en plein live Instagram d'Enzo Fernandez. Des propos racistes sont prononcés à l'encontre des joueurs de l'équipe de France, reprenant un chant bien connu des supporters argentins, né lors de la Coupe du monde 2022.

15 novembre 2022, naissance d'un chant raciste et haineux

La Coupe du monde au Qatar n'a pas encore commencé que les Argentins se font déjà remarquer par leur ferveur dans les rues de Doha. Mais un groupe de supporters va trop loin. En direct à la télévision, sur TyC Sports, la première chaîne d'information sportive d'Argentine, un groupe d'amis dérape totalement en entonnant un chant raciste. Des propos haineux envers les joueurs de l'équipe de France – en particulier Kylian Mbappé – sont tenus.

"Ils jouent pour la France mais viennent tous d'Angola, c'est bien, ils savent courir, ce sont des trans comme ce putain de Mbappé, sa mère est Nigériane [franco-algérienne en réalité], son père est Camerounais, mais sur le passeport : Français". Cette véhémence à l'encontre du natif de Bondy provient notamment de la victoire des Bleus face à l'Argentine lors de la Coupe du monde 2018, au cours de laquelle Mbappé avait éclos aux yeux du monde entier en signant un doublé.

18 décembre 2022, des tensions exacerbées lors de la finale

La revanche de 2018 est possible pour la sélection argentine au Qatar. Les Français et les Argentins se retrouvent quatre ans après pour la finale de la compétition à Doha. Après un nouveau match épique, terminé par une séance de tirs au but à l'avantage des Argentins, les supporters argentins se sont de nouveau montrés insultants envers les joueurs français. Des tweets racistes ont été répertoriés par centaines le soir du match. Lors des célébrations à Buenos Aires le 21 décembre, des effigies de Kylian Mbappé ont été brûlées et des chants racistes ont de nouveau été entendus.

15 juillet 2024, le dérapage des joueurs argentins

Les tensions entre Argentins et Français ne sont jamais réellement retombées. Emiliano Martinez, le gardien de l'Albiceleste et d'Aston Villa, avait été copieusement sifflé lors de son match à Lille le 18 avril. Le comportement du gardien a souvent été critiqué, notamment par les joueurs de l'équipe de France.

Tout semblait être apaisé jusqu'aux célébrations des joueurs argentins après leur victoire en Copa América dans la nuit de dimanche à lundi. Dans le bus de la sélection, Enzo Fernandez a filmé les célébrations et a commencé à entonner une chanson, la même que celle des supporters argentins lors de la Coupe du monde 2022, avant d'interrompre la diffusion. La vidéo, contenant des propos racistes envers des internationaux français, est rapidement devenue virale.

16 juillet 2024, la polémique enfle

Amélie Oudéa-Castéra a été l'une des premières à réagir. La ministre des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques a directement dénoncé des "comportements d'autant plus inacceptables qu'ils se répètent". Elle a qualifié cette vidéo de "pathétique" et a interpellé la Fifa, réclamant une "réaction." La Fédération française de football (FFF) a également saisi l'instance mondiale du football. Dans un communiqué, elle a annoncé qu'elle déposerait plainte en justice "face à la gravité de ces propos choquants, contraires aux valeurs du sport et aux droits humains".

Philippe Diallo, le président de la FFF, a condamné "avec la plus grande fermeté les propos racistes et discriminatoires inacceptables qui ont été tenus à l’encontre des joueurs de l’équipe de France" dans ce chant. Deux internationaux français se sont également prononcés sur la polémique. Très engagé sur les questions sociétales, Jules Koundé a qualifié la scène de "lamentable." Wesley Fofana, coéquipier d'Enzo Fernandez à Chelsea, a dénoncé une démonstration de "racisme décomplexé".

17 juillet 2024, la Fifa et Chelsea condamnent les joueurs argentins

Malgré les excuses d'Enzo Fernandez, qui admet sur les réseaux sociaux, avoir été "emporté par l’euphorie de nos célébrations de la Copa America", les instances se sont emparées du sujet. Chelsea, le club auquel appartient Enzo Fernandez, a annoncé l'ouverture d'une "procédure disciplinaire interne" à l'encontre de son milieu de terrain. Appelée à agir par la FFF et le ministère des Sports, la Fifa a également annoncé l'ouverture d'une enquête à la suite de ces propos. L'instance "condamne fermement toute forme de discrimination de la part de quiconque, y compris les joueurs, les supporters et les officiels". L'affaire est désormais entre les mains de l'instance mondiale.