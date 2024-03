"Ce sont autant de manières de montrer qu'on va gagner" : à Kiev, la qualification de l'Ukraine pour l'Euro de foot regonfle le moral des habitants

L’Ukraine est qualifiée pour l’Euro de football. Mardi 26 mars, l'équipe ukrainienne a battu en barrages les Islandais (2-1), en Pologne [où le match était délocalisé en raison de la guerre], pour rejoindre ainsi le groupe E, avec la Belgique, la Roumanie et la Slovaquie. La Russie, elle, est exclue de la compétition. Alors pour l'Ukraine, en guerre depuis deux ans, cette qualification a une saveur bien particulière. À Kiev, le moral des habitants est regonflé à bloc.

Quand on leur parle football, la plupart répondent "guerre". Les Kiéviens, au lendemain de ce match, sont fiers de leur équipe nationale qui ira porter les couleurs jaune et bleu en Allemagne au mois de juin. Une victoire qui dépasse, forcément, le seul enjeu sportif. "C’est la classe ! On va participer à l’Eurovision, on est aussi qualifiés pour l’Euro de foot… Ce sont autant de manières d’attirer l’attention sur l’Ukraine, de montrer qu’on est cools, qu’on est forts, qu’on gagne et qu’on va gagner", exulte Darya.

"Si notre peuple remporte la victoire partout, il vaincra aussi les Russes." Darya, une habitante de Kiev à franceinfo

Le maître-mot, au final, est "peremoha", qui signifie "la victoire". Un mot lourd de sens en ce moment en Ukraine. "Toutes les victoires que remporte l’Ukraine, dans quelque domaine que ce soit, ça nous redonne de la force, de la patience, de la motivation et de l’inspiration pour l’autre victoire, la plus importante", enchaîne Evhen.

Beaucoup de responsabilités donc sur les épaules des sportifs ukrainiens, que ce soit à l’Euro ou aux Jeux olympiques l’été prochain. À Kiev, on espère que tous les podiums aux couleurs de l’Ukraine inciteront les Européens à ne pas relâcher leurs efforts pour aider leur pays.