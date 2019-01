Ce que l'on sait sur la disparition du footballeur Emiliano Sala dans le possible crash d'un avion

Son avion a disparu dans la nuit de lundi à mardi lors d'un trajet entre Nantes et Cardiff, au-dessus de la Manche, près de Guernesey.

Le joueur de football argentin Emiliano Sala était à bord de l'avion qui a disparu dans la nuit du lundi 21 janvier au-dessus de la Manche, a appris franceinfo. Alors que les recherches sont en cours, voici ce que nous savons de cette disparition.

Il rejoignait Cardiff pour y jouer

Il venait de saluer une dernière fois ses coéquipiers nantais. "Merci pour tout le FC Nantes. Merci aux supporters et a mes coequipiers pour votre soutien de toujours", écrivait-il deux jours avant sa disparition. Emiliano Sala quittait Nantes en avion pour rejoindre Cardiff, au Pays de Galles.

Merci pour tout @FCNantes Merci aux supporters et a mes coequipiers pour votre soutien de toujours. Merci au staff et aux salariés du club qui ont toujours fait que je me suis senti chez moi ici, je n'oublierai pas. pic.twitter.com/nnIbuenow4 — Emiliano Sala (@EmilianoSala1) 19 janvier 2019

Son transfert vers la capitale galloise avait été officialisé samedi 19 janvier. Cardiff City, actuel 17e de Premier League, venait de s'attacher ses services pour les trois prochaines saisons. Selon les médias britanniques, les promus gallois faisaient d'Emiliano Sala la recrue la plus chère de leur histoire. Objectif : se sauver de la relégation. Montant de la transaction : environ 17 millions d’euros. "Je suis très content d’être ici. C’est un grand plaisir […] Pour moi, c’est spécial (d’être la recrue la plus chère du club). Je suis venu ici pour aider mes coéquipiers et le club", avait réagi le joueur.

Trois personnes étaient à bord de l'avion

L'avion a décollé de Nantes dans la soirée. Vers 23 heures, les autorités maritimes françaises ont été informées de la perte de contact radar et radio d'un avion de tourisme au-dessus de la Manche, a indiqué à l'AFP la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord. Pour l'heure, "aucune trace (de l'avion) n'a été trouvée", a déclaré la police de Guernesey, l'île anglo-normande chargée des recherches, sur Twitter. Au total, trois personnes étaient à bord de l'avion de modèle Piper Malibu, comme le montre la BBC (lien en anglais).

Il y avait quelques orages dans la zone, mais "rien de très intense"

La police de Guernesey décrit des "vents de plus en plus forts" et des "conditions difficiles en mer" pendant les recherches. Mark Wilson, un spécialiste météo cité par la presse britannique, précise qu'au moment de la disparition, il y avait "quelques orages, mais rien de très intense", rapporte 20 Minutes. "La vitesse du vent n'était pas si forte, autour de 30 km/h. Ensuite, un épisode de pluie important est descendu du nord-ouest depuis 23h30 lundi soir, et les vents sont désormais autour de 50 km/h."

Plusieurs avions sont mobilisés pour les recherches

Dans la nuit de lundi, deux hélicoptères et deux bateaux de sauvetage ont effectué des recherches, d'après la police de Guernesey. "À ce moment-là, aucune trace de l'avion n'avait été trouvée", précisait-elle. Mardi matin, les recherches ont repris avec "deux hélicoptères, deux avions et un bateau".

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord ajoute, sur Twitter, qu'un hélicoptère de la marine nationale est également sur place.

[Opération] de #recherches suite à la disparition d’un #avion de tourisme à #Guernesey, engagement de l’ Caïman de la @MarineNationale pour participer aux recherches en coordination avec #guernesey coast guard pic.twitter.com/UfX18CTGj0 — PREMAR Manche (@premarmanche) 22 janvier 2019

Par ailleurs, le capitaine David Parker, qui participe à l'organisation des secours, s'est exprimé au micro de la BBC : "Les conditions météo sont bien meilleures désormais en mer. C'est beaucoup plus facile d'apercevoir quelque chose à la surface, maintenant qu'il fait jour. Nous sommes à la recherche des traces de cet avion, d'un canot de sauvetage, de personnes dans l'eau ou de gilets de sauvetage." Toujours selon le capitaine Parker, "pour le moment, il est difficile de dire si l'avion a été dévié vers un autre aéroport, ou si il était vraiment en difficulté. Mais en tout cas, aucun appel de détresse n'a été reçu", conclut-il.

Le monde du foot réagit, ému et inquiet

"Pourvu qu'il surgisse de nulle part comme il le fait si bien pour marquer tous ses buts" : à l'image de Bryan Bergougnoux, ancien pro devenu entraîneur-joueur des amateurs de Thonon-Evian, le monde du foot a réagi, entre inquiétude et émotion, à l'annonce de la disparition de l'avion d'Emiliano Sala.

"J'ai vu mon vestiaire très impacté ce matin, il est apprécié de tout le monde ici. On attend vraiment une issue favorable, on l'a évoqué avec les garçons avant l'entraînement", a ainsi déclaré Fabien Mercadal, l'entraîneur de Caen, où Emiliano Sala a évolué durant quelques mois en 2015, cité sur le compte Twitter du Stade Malherbe.

