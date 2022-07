“Aujourd'hui c'est Mali-Sénégal et ça va être le Thieb avec ou sans banane. Donc nous aujourd'hui, ceux qui gagnent, ils gagnent la recette et on gagne dans le plan gastronomique et dans le football.”

“Ça va être une fête pour tout le monde”

La Coupe des Nations d’Aulnay-Sous-Bois, c'est une compétition de football qui rassemble différentes communautés présentes dans la ville. Cette année, elle s’est déroulée du 18 juin au 10 juillet.

Pour les joueurs, ce tournoi est l'occasion de défendre leurs couleurs et de partager leur passion du ballon. Cette année, c’est le Sénégal et le Mali qui se sont affrontés pour la finale.

“Je m'appelle SYLLA Keba, j'ai 23 ans et je représente le Sénégal depuis la première CAN, même si j'aurais pu représenter mes deux autres nations, le Mali et la Guinée. C’est un choix du coeur”, explique un jeune joueur.

Malgré la compétition, les joueurs de la Coupe des Nations d’Aulnay profitent de cet évènement pour se retrouver dans la joie et la bonne humeur. “Je le sens bien, ça va être une fête pour tout le monde. Mais d'abord, on va prendre du plaisir sur le terrain.”