DIRECT. Sénégal-Cap-Vert : réduits à dix, les Requins bleus tiennent le score nul et vierge à la pause... Suivez le huitième de finale de la CAN 2022

Après être sortis de la phase de poule sans marquer les esprits, le Sénégal, finaliste de la dernière édition, doit gagner en confiance et ne pas se faire surprendre par des Capverdiens ambitieux, mardi 25 janvier à 17 heures. Les Lions de la Teranga ont été solides en défense, ne concédant aucun but lors des trois première rencontres, mais peu inspirés en attaque avec un seul but sur penalty.

Les Sénégalais, menés par le joueur de Liverpool Sadio Mané, sont favoris dans cette rencontre. Cependant, le Cap-Vert compte aussi des joueurs talentueux dans ses rangs. On retrouve Kenny Rocha-Santos, joueur du KV Ostende (Belgique), vainqueur de la Coupe Gambardella en 2019 avec l'ASSE et nommé homme du match lors de la victoire du Cap-Vert face à l'Éthiopie.