DIRECT. Nigeria-Tunisie : premier choc des huitièmes de finale de la CAN 2022, suivez le match

Un match arrêté avant la fin des 90 minutes, une équipe minée par 12 cas de Covid dont son capitaine, les Tunisiens n'ont pas vraiment connu de situation favorable en ce début de CAN 2022. Opposée au Nigeria en huitièmes de finale, la Tunisie veut inverser la tendance à Garoua (Cameroun), dimanche 23 janvier (20 heures). Mais la tâche s'annoncce ardue face à des Nigérians très solides depuis le début de la compétition.

Les Super Eagles se sont imposés lors de leurs trois matchs de la phase de groupes, notamment face à l'Egypte (1-0). Ils peuvent compter sur une défense de fer qui n'a encaissé qu'un seul but ainsi que sur un vivier offensif intéressant, avec déjà six buteurs différents. Iheanacho (Leicester), Awoniyi (Union Berlin), Chukwueze (Villarreal) et Simon (Nantes) sont très remuants et posent des problèmes à toutes les défenses qu'ils ont rencontrées depuis le début de la compétition.