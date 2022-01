DIRECT. Maroc-Malawi : En-Nesyri remet les Lions de l'Atlas à hauteur... Suivez le huitième de finale de la CAN 2022

Les Marocains vont tenter d'obtenir leur qualification face au Malawi, mardi 25 janvier à 20 heures, au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé. Avec deux victoires et un match nul, les Lions de l'Atlas ont montré un bon niveau en phase de groupes. De son côté, le Malawi s'est qualifié pour la première fois de son histoire en huitième de finale de la CAN grâce à une victoire face au Zimbabwe et un match nul convaincant face au Sénégal.

Le Maroc peut compter sur le gardien sévillan Yassine Bounou, considéré comme l'un des meilleurs portiers de la compétition, ainsi que sur le latéral du PSG Achraf Hakimi, joueur explosif, à l'aise en attaque comme en défense. Le Malawi espère, quant à lui, que son attaquant Gabadinho Mhango, auteur d'un doublé contre le Zimbabwe, réitérera sa performance.