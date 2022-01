DIRECT. Mali-Guinée équatoriale : qui décrochera le dernier ticket pour les quarts ? Suivez le huitième de finale de la CAN 2022

Pour ce dernier huitième de finale de la CAN 2022, le Mali est opposé à la Guinée équatoriale, mercredi 26 janvier à 20 heures. Avec deux victoires et un match nul, les Maliens ont terminé à la première place du groupe F, malgré un succès controversé face à la Tunisie. Les Aigles peuvent compter sur un groupe expérimenté et confiant, à l'image du joueur de Brighton, Yves Bissouma, ou encore le défenseur latéral du RC Lens, Massadio Haïdara.

En face, la Guinée équatoriale a réussi à sortir d'un groupe compliqué, après deux succès contre l'Algérie et la Sierra Leone. Si l'effectif n'est pas composé de stars évoluant dans les meilleurs championnats, il reste tout de même soudé avec beaucoup de joueurs qui ont déjà disputé ensemble la CAN en 2015.