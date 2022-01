DIRECT. Côte d'Ivoire-Egypte : suivez le choc des huitièmes de finale de la CAN 2022

Mohamed Salah et ses coéquipiers affrontent mercredi des Elephants en forme depuis le début de la compétition.

A l'occasion des huitièmes de finale de la CAN 2022, la Côte d'Ivoire affronte, mercredi 26 janvier à 17 heures, l'Egypte à Douala (Cameroun). Les Elephants, qui ont terminé premiers de leur poule avec deux victoires et un match nul, restent sur un succès (3-1) convaincant contre l'Algérie. Les Ivoiriens peuvent compter sur des joueurs expérimentés évoluant dans les championnats européens, à l'image du capitaine Serge Aurier, ancien joueur du PSG et actuellement à Villarreal.

De leur côté, les Egyptiens ont fait un début de compétition en demi-teinte. Malgré deux courtes victoires (1-0) contre la Guinée-Bissau et le Soudan, les coéquipiers de Mohamed Salah se sont inclinés face au Nigeria (1-0). Hormis la star de Liverpool, les Pharaons ont un effectif expérimenté avec des joueurs comme Mohamed Elneny ou Mahmoud Hassan (dit Trézéguet).