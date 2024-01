CAN 2024 : le Sénégal et le Maroc favoris, l'Algérie ambitieuse, Mohamed Salah revanchard... Ce qu'il faut savoir sur la compétition

C’est l’heure du coup d’envoi ! Prévue en juin 2023, la Coupe d’Afrique des nations débute finalement samedi 13 janvier pour éviter la saison des pluies, en Côte d’Ivoire. Dans ce pays, qui n'avait plus accueilli l'événement depuis 1984, le Sénégal remet son titre en jeu. Format, favoris… On fait le point sur la compétition dont la finale aura lieu le 11 février au stade Alassane Ouattara d'Abidjan, avec à la clé pour l'équipe gagnante, 6,4 millions d'euros, un record.

24 équipes au départ et un format similaire à l'Euro

Comme lors des trois dernières éditions, la CAN se déroule avec 24 équipes, réparties dans six poules de quatre. Dans un format identique à l'Euro, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les huitièmes de finale, tout comme les quatre meilleurs troisièmes. Parmi les six groupes, la poule C fait figure de “groupe de la mort” avec le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie. En 2022, toutes ces équipes s’étaient qualifiées pour les huitièmes.

Sénégal, Maroc et Algérie parmi les favoris

Malgré une phase de groupes piégeuse, le Sénégal, tenant du titre, fait figure de favori. Après s’être hissés en huitième de finale du Mondial 2022, les joueurs d’Aliou Cissé n'ont pas connu de défaite lors des éliminatoires de la CAN (quatre victoires, deux nuls), preuve d’une forme toujours au rendez-vous. Première nation africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, le Maroc sera aussi à surveiller, tout comme l’Algérie. Sur une série de dix matchs sans défaite, les Fennecs peuvent se targuer d'avoir un des effectifs les plus fournis de la compétition avec notamment Ismaël Bennacer (AC Milan), Ramy Bensebaini (Dortmund) et Nabil Bentaleb (Lille).

Finaliste de la dernière édition de la CAN, l’Egypte aura, elle, une revanche à prendre tandis que la Côte d'Ivoire, à domicile, pourrait ajouter une troisième étoile à son palmarès. Pour ce faire, le sélectionneur français des Elephants, Jean-Louis Gasset, a misé sur des joueurs d'expérience à l'instar de Sébastien Haller (Dortmund), Nicolas Pépé (Trabzonspor) ou encore Seko Fofana (Al Nassr FC).

Mohamed Salah et Sadio Mané en chefs de file de stars attendues

De nombreuses stars sont attendues en Côte d’Ivoire, à commencer par Mohamed Salah. Toujours solide avec Liverpool (14 buts en 20 matchs de Premier League), l’attaquant égyptien sera le fer de lance de son équipe. Le Sénégal sera, lui, emmené par l’attaquant Sadio Mané (Al-Nassr FC), deuxième du Ballon d’or en 2022.

Parmi les têtes d’affiche, on retrouve également les Marocains Yassine Bounou, 13e du Ballon d’or en 2023 et le défenseur du PSG, Achraf Hakimi. Victor Osimhen, attaquant nigérian de Naples, sera aussi à suivre. Début décembre, il a été élu meilleur joueur africain de l'année 2023. Une récompense qu’avait reçue en 2016 l’Algérien Riyad Mahrez. Arrivé à l’été 2023 en Arabie saoudite, l’ancien Red Devil vivra avec les Fennecs sa cinquième CAN.